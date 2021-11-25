10:46 25.11.2021 (обновлено: 12:34 25.11.2021)
Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по просвещению О.Казаковой
26 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о планах работы Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению.
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Участники:
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Ольга КАЗАКОВА;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Максим ГУЛИН;
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Эльвира АИТКУЛОВА.
Какие задачи стоят перед российской системой образования? Какие первоочередные законопроекты предстоит принять? Как планируется выстроить работу с Министерством просвещения Российской Федерации?
Также в рамках мероприятия планируется обсудить проблемы противодействия росту агрессии в учебных заведениях.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Ольга КАЗАКОВА;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Максим ГУЛИН;
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Эльвира АИТКУЛОВА.
Какие задачи стоят перед российской системой образования? Какие первоочередные законопроекты предстоит принять? Как планируется выстроить работу с Министерством просвещения Российской Федерации?
Также в рамках мероприятия планируется обсудить проблемы противодействия росту агрессии в учебных заведениях.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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