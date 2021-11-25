https://ria.ru/20211125/gosudarstvennaya-duma-1760662671.html

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по просвещению О.Казаковой

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по просвещению О.Казаковой - РИА Новости, 25.11.2021

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по просвещению О.Казаковой

26 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о планах работы Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению.

2021-11-25T10:46

2021-11-25T10:46

2021-11-25T12:34

анонсы

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Задать вопросУчастники:- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Ольга КАЗАКОВА;- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Максим ГУЛИН;- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Эльвира АИТКУЛОВА.Какие задачи стоят перед российской системой образования? Какие первоочередные законопроекты предстоит принять? Как планируется выстроить работу с Министерством просвещения Российской Федерации?Также в рамках мероприятия планируется обсудить проблемы противодействия росту агрессии в учебных заведениях.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы