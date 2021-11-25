Челябинская область планирует догазифицировать 88 тысяч домохозяйств
Челябинская область планирует к концу 2024 года догазифицировать 88 тысяч домохозяйств
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Челябинская область к концу 2024 года планирует подключить к газоснабжению 88 тысяч домохозяйств, так, уже в следующем году есть планы на догазификацию 24 тысяч жилых домов, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
В четверг глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов посетил с рабочим визитом Челябинск. Шульгинов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывали на Челябинском трубопрокатном заводе, а также обсудили ключевые вопросы развития топливно-энергетического комплекса региона. Текслер доложил главе Минэнерго о реализации программы догазификации жилых домов в регионе.
"По словам губернатора, в области реализуется поручение президента по догазификации. Потенциально подключить к голубому топливу в регионе можно 98 тысяч домохозяйств. Планы, которые сформированы до 2024 года, – подключить 88 тысяч домохозяйств. На сегодня собрано 16 тысяч 600 заявок. В следующем году планируется догазифицировать 24 тысячи домохозяйств", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Работа в данном направлении продолжается, уточняет пресс-служба. На региональном уровне введены льготы на подключение, граждане получают компенсацию на установку внутридомового газового оборудования, добавляется в сообщении.
Шульгинов отметил необходимость консолидации мелких теплоснабжающих организаций муниципального уровня, решения проблемы бесхозных сетей, уточняется в сообщении.
По словам Шульгинова, эту работу надо поставить на контроль. "И второе - усилить темпы консолидации. Это прямые поручения президента. Я надеюсь, что Челябинская область в лице губернатора, который хорошо понимает проблему, даже станет пилотом, покажет, какими темпами нужно проводить консолидацию", - цитирует пресс-служба слова главы Минэнерго РФ.
Как сообщала пресс-служба правительства региона, в конце октября текущего года в селе Кичигино Увельского района состоялось первое подключение домовладения к газораспределительным сетям в рамках программы социальной догазификации. Глава района Сергей Рослов отмечал, что на территории Увельского района создан штаб по догазификации, в который вошли главы всех сельских поселений, руководители Южноуральского и Коркинского филиалов "Газпром газораспределение Челябинск", руководители отделов администрации района. "На сегодняшний день уже подано 56 заявок на подключение к газу в рамках программы догазификации", – уточнял он.
Кроме того, в ноябре подключение частного домовладения к газораспределительным сетям в рамках программы догазификации состоялось в поселке Дубровка-Челябинская ж/д станция в Коркинском районе. По словам главы района Натальи Лощининой, процент газификации в Коркинском районе составляет более 90%. "Это один из лучших показателей в регионе. Однако многие граждане не могли подключиться к сетям газопровода в силу больших финансовых затрат. Теперь же этот вопрос решен. На сегодняшний день уже подано 127 заявок", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Лощининой.