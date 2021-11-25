11:04 25.11.2021 (обновлено: 11:08 25.11.2021)
В "Социальной газификации" приняли участие 11 тысяч домов Подмосковья
В "Социальной газификации" приняли участие 11 тысяч домов Подмосковья
КРАСНОГОРСК, 25 ноя – РИА Новости. Пуск газа по программе "Социальная газификация" в 11-тысячном доме в селе Озерецкое состоялся в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что в Сергиево-Посадском городском округе и газификацию вошли 90 населенных пунктов, где проживают 5 тысяч человек. На сегодня в муниципалитете по Президентскому проекту газифицированы 244 домовладения. Всего до конца года в Подмосковье будут полностью догазифицированы 1113 населенных пунктов, газ придет в дома 39 тысяч человек.
Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что в Сергиево-Посадском городском округе и газификацию вошли 90 населенных пунктов, где проживают 5 тысяч человек. На сегодня в муниципалитете по Президентскому проекту газифицированы 244 домовладения. Всего до конца года в Подмосковье будут полностью догазифицированы 1113 населенных пунктов, газ придет в дома 39 тысяч человек.
"Работы по Социальной газификации ведутся беспрерывно, и с каждым днем все больше жителей региона получают возможность газифицировать свой дом. Сегодня газ пришел в юбилейное, 11-тысячное домовладение области. Отмечу, уже более 30 тысяч жителей Подмосковья смогли подключиться к газу по Президентскому проекту", - говорится в сообщении.