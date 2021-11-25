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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211125/gaz-1760666332.html
В "Социальной газификации" приняли участие 11 тысяч домов Подмосковья
В "Социальной газификации" приняли участие 11 тысяч домов Подмосковья - РИА Новости, 25.11.2021
В "Социальной газификации" приняли участие 11 тысяч домов Подмосковья
Пуск газа по программе "Социальная газификация" в 11-тысячном доме в селе Озерецкое состоялся в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:04
2021-11-25T11:08
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 25 ноя – РИА Новости. Пуск газа по программе "Социальная газификация" в 11-тысячном доме в селе Озерецкое состоялся в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что в Сергиево-Посадском городском округе и газификацию вошли 90 населенных пунктов, где проживают 5 тысяч человек. На сегодня в муниципалитете по Президентскому проекту газифицированы 244 домовладения. Всего до конца года в Подмосковье будут полностью догазифицированы 1113 населенных пунктов, газ придет в дома 39 тысяч человек."Работы по Социальной газификации ведутся беспрерывно, и с каждым днем все больше жителей региона получают возможность газифицировать свой дом. Сегодня газ пришел в юбилейное, 11-тысячное домовладение области. Отмечу, уже более 30 тысяч жителей Подмосковья смогли подключиться к газу по Президентскому проекту", - говорится в сообщении.
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общество, московская область (подмосковье)
11:04 25.11.2021 (обновлено: 11:08 25.11.2021)
 
В "Социальной газификации" приняли участие 11 тысяч домов Подмосковья

В "Социальной газификации" приняли участие 11 тысяч домов Подмосковья

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТруба газопровода на фасаде здания
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОГОРСК, 25 ноя – РИА Новости. Пуск газа по программе "Социальная газификация" в 11-тысячном доме в селе Озерецкое состоялся в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что в Сергиево-Посадском городском округе и газификацию вошли 90 населенных пунктов, где проживают 5 тысяч человек. На сегодня в муниципалитете по Президентскому проекту газифицированы 244 домовладения. Всего до конца года в Подмосковье будут полностью догазифицированы 1113 населенных пунктов, газ придет в дома 39 тысяч человек.
"Работы по Социальной газификации ведутся беспрерывно, и с каждым днем все больше жителей региона получают возможность газифицировать свой дом. Сегодня газ пришел в юбилейное, 11-тысячное домовладение области. Отмечу, уже более 30 тысяч жителей Подмосковья смогли подключиться к газу по Президентскому проекту", - говорится в сообщении.
Министр экологии и природопользования Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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