https://ria.ru/20211125/gaz-1760666332.html

В "Социальной газификации" приняли участие 11 тысяч домов Подмосковья

В "Социальной газификации" приняли участие 11 тысяч домов Подмосковья - РИА Новости, 25.11.2021

В "Социальной газификации" приняли участие 11 тысяч домов Подмосковья

Пуск газа по программе "Социальная газификация" в 11-тысячном доме в селе Озерецкое состоялся в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:04

2021-11-25T11:04

2021-11-25T11:08

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московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 25 ноя – РИА Новости. Пуск газа по программе "Социальная газификация" в 11-тысячном доме в селе Озерецкое состоялся в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что в Сергиево-Посадском городском округе и газификацию вошли 90 населенных пунктов, где проживают 5 тысяч человек. На сегодня в муниципалитете по Президентскому проекту газифицированы 244 домовладения. Всего до конца года в Подмосковье будут полностью догазифицированы 1113 населенных пунктов, газ придет в дома 39 тысяч человек."Работы по Социальной газификации ведутся беспрерывно, и с каждым днем все больше жителей региона получают возможность газифицировать свой дом. Сегодня газ пришел в юбилейное, 11-тысячное домовладение области. Отмечу, уже более 30 тысяч жителей Подмосковья смогли подключиться к газу по Президентскому проекту", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211124/proekt-1760538905.html

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общество, московская область (подмосковье)