https://ria.ru/20211125/gastrotur-1760731864.html
Лучшие направления для гастротуризма в России
Лучшие направления для гастротуризма в России - РИА Новости, 25.11.2021
Лучшие направления для гастротуризма в России
Часто еду воспринимают во время поездок как нечто второстепенное. Но в Европе подход совсем другой: гид по ресторанам делает производитель шин. Куда в России поехать в гастропутешествие? Что стоит попробовать? Бурятские буузы против кавказских хинкали, дальневосточный гребешок против крымских устриц, суточные щи — против фо-бо.
2021-11-25T14:00
2021-11-25T14:00
2021-11-25T15:56
не роскошь
общество
путешествия
ресторан
автопутешествия
туризм
ян хайцеэр
россия
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Лучшие направления для гастротуризма в России
Часто еду воспринимают во время поездок как нечто второстепенное. Но в Европе подход совсем другой: гид по ресторанам делает производитель шин. Куда в России поехать в гастропутешествие? Что стоит попробовать? Бурятские буузы против кавказских хинкали, дальневосточный гребешок против крымских устриц, суточные щи — против фо-бо.
audio/mpeg
Лучшие направления для гастротуризма в России
Часто еду воспринимают во время поездок как нечто второстепенное. Но в Европе подход совсем другой: гид по ресторанам делает производитель шин. Куда в России поехать в гастропутешествие? Что стоит попробовать? Бурятские буузы против кавказских хинкали, дальневосточный гребешок против крымских устриц, суточные щи — против фо-бо.
audio/mpeg
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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общество, путешествия, ресторан, автопутешествия, туризм, ян хайцеэр, россия, антон шапарин, гастрономия, авто, аудио
14:00 25.11.2021 (обновлено: 15:56 25.11.2021)
Лучшие направления для гастротуризма в России
Часто еду воспринимают во время поездок как нечто второстепенное. Но в Европе подход совсем другой: гид по ресторанам делает производитель шин. Куда в России поехать в гастропутешествие? Что стоит попробовать? Бурятские буузы против кавказских хинкали, дальневосточный гребешок против крымских устриц, суточные щи — против фо-бо.