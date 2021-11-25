https://ria.ru/20211125/gastrotur-1760731864.html

Лучшие направления для гастротуризма в России

Лучшие направления для гастротуризма в России - РИА Новости, 25.11.2021

Лучшие направления для гастротуризма в России

Часто еду воспринимают во время поездок как нечто второстепенное. Но в Европе подход совсем другой: гид по ресторанам делает производитель шин. Куда в России поехать в гастропутешествие? Что стоит попробовать? Бурятские буузы против кавказских хинкали, дальневосточный гребешок против крымских устриц, суточные щи — против фо-бо.

2021-11-25T14:00

2021-11-25T14:00

2021-11-25T15:56

не роскошь

общество

путешествия

ресторан

автопутешествия

туризм

ян хайцеэр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733581_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_9794d6ebf840dcd1d05b40281317e736.png

Лучшие направления для гастротуризма в России Часто еду воспринимают во время поездок как нечто второстепенное. Но в Европе подход совсем другой: гид по ресторанам делает производитель шин. Куда в России поехать в гастропутешествие? Что стоит попробовать? Бурятские буузы против кавказских хинкали, дальневосточный гребешок против крымских устриц, суточные щи — против фо-бо. audio/mpeg

Лучшие направления для гастротуризма в России Часто еду воспринимают во время поездок как нечто второстепенное. Но в Европе подход совсем другой: гид по ресторанам делает производитель шин. Куда в России поехать в гастропутешествие? Что стоит попробовать? Бурятские буузы против кавказских хинкали, дальневосточный гребешок против крымских устриц, суточные щи — против фо-бо. audio/mpeg

В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, путешествия, ресторан, автопутешествия, туризм, ян хайцеэр, россия, антон шапарин, гастрономия, авто, аудио