Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/fsin-1760722426.html
В СПЧ призвали новое руководство ФСИН усилить контакты с правозащитниками
В СПЧ призвали новое руководство ФСИН усилить контакты с правозащитниками - РИА Новости, 25.11.2021
В СПЧ призвали новое руководство ФСИН усилить контакты с правозащитниками
Новому главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву предстоит в кратчайшие сроки предпринять решительные действия для перенастройки... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:07
2021-11-25T15:07
саратовская область
владимир путин
александр брод
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
игорь краснов
онк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753355827_0:83:3178:1870_1920x0_80_0_0_12af7ac2b1a523e074c39a1be2e109c3.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новому главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву предстоит в кратчайшие сроки предпринять решительные действия для перенастройки системы, в том числе важно усилить контакты с правозащитниками и экспертами, заявил РИА Новости член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова с поста главы ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН ) назначен Аркадий Гостев, ранее занимавший должность замминистра внутренних дел."Безусловно, на решение президента повлиял поток информации о пытках в системе ФСИН. Эта информация появляется регулярно в течение многих лет. Сейчас все увидели особо вопиющие видеозаписи издевательств. Был широкий общественный резонанс. Пока ни одному руководителю ведомства не удалось переломить эту опасную тенденцию, да и решение этого вопроса - дело не одного года", - сказал Брод РИА Новости.Он подчеркнул, что очень важно способствовать открытости и прозрачности системы, менять принципы формирования ОНК, в них должно быть больше правозащитников, юристов, журналистов."Те сотрудники ФСИН, которые применяют пытки, не должны уходить от ответственности. К сожалению, это не всегда реализуется на практике. Подобные дела должны находиться на особом контроле Генеральной прокуратуры", - уверен член СПЧ.Гостеву, имеющему 40-летний опыт работы в системе МВД, предстоит "в кратчайшие сроки предпринять решительные действия для перенастройки системы", считает Брод."И один из ключевых моментов в данном вопросе - усиление контакта с правозащитным и экспертным сообществом", - добавил член СПЧ.Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что возбуждено и расследуется 12 уголовных дел.
https://ria.ru/20211125/fsin-1760718999.html
https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760312728.html
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753355827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1684d09be2cc900ddfdfc2d048abcf4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратовская область, владимир путин, александр брод, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), игорь краснов, онк, россия
15:07 25.11.2021
 
В СПЧ призвали новое руководство ФСИН усилить контакты с правозащитниками

Член СПЧ Брод: новому главе ФСИН Гостеву важно усилить контакты с правозащитниками

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники ФСИН у КПП исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области
Сотрудники ФСИН у КПП исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новому главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву предстоит в кратчайшие сроки предпринять решительные действия для перенастройки системы, в том числе важно усилить контакты с правозащитниками и экспертами, заявил РИА Новости член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова с поста главы ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН ) назначен Аркадий Гостев, ранее занимавший должность замминистра внутренних дел.
Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 14:49
В Совфеде связали отставку главы ФСИН со случаями пыток в колониях
"Безусловно, на решение президента повлиял поток информации о пытках в системе ФСИН. Эта информация появляется регулярно в течение многих лет. Сейчас все увидели особо вопиющие видеозаписи издевательств. Был широкий общественный резонанс. Пока ни одному руководителю ведомства не удалось переломить эту опасную тенденцию, да и решение этого вопроса - дело не одного года", - сказал Брод РИА Новости.
Он подчеркнул, что очень важно способствовать открытости и прозрачности системы, менять принципы формирования ОНК, в них должно быть больше правозащитников, юристов, журналистов.
"Те сотрудники ФСИН, которые применяют пытки, не должны уходить от ответственности. К сожалению, это не всегда реализуется на практике. Подобные дела должны находиться на особом контроле Генеральной прокуратуры", - уверен член СПЧ.
Гостеву, имеющему 40-летний опыт работы в системе МВД, предстоит "в кратчайшие сроки предпринять решительные действия для перенастройки системы", считает Брод.
Женщина держит в руках распечатанный бумажный QR-код в многофункциональном центре госуслуг Мои документы в Волгограде - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 12:16
В СПЧ назвали ситуацию с мерами для непривитых россиян противоречивой
"И один из ключевых моментов в данном вопросе - усиление контакта с правозащитным и экспертным сообществом", - добавил член СПЧ.
Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что возбуждено и расследуется 12 уголовных дел.
 
Саратовская областьВладимир ПутинАлександр БродСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Игорь КрасновОНКРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
23:23Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
23:20ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику
Лента новостейМолния
Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестеринаЭстония передала России останки трех солдат Красной армии ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику