В СПЧ призвали новое руководство ФСИН усилить контакты с правозащитниками
Член СПЧ Брод: новому главе ФСИН Гостеву важно усилить контакты с правозащитниками
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники ФСИН у КПП исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новому главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву предстоит в кратчайшие сроки предпринять решительные действия для перенастройки системы, в том числе важно усилить контакты с правозащитниками и экспертами, заявил РИА Новости член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова с поста главы ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН ) назначен Аркадий Гостев, ранее занимавший должность замминистра внутренних дел.
"Безусловно, на решение президента повлиял поток информации о пытках в системе ФСИН. Эта информация появляется регулярно в течение многих лет. Сейчас все увидели особо вопиющие видеозаписи издевательств. Был широкий общественный резонанс. Пока ни одному руководителю ведомства не удалось переломить эту опасную тенденцию, да и решение этого вопроса - дело не одного года", - сказал Брод РИА Новости.
Он подчеркнул, что очень важно способствовать открытости и прозрачности системы, менять принципы формирования ОНК, в них должно быть больше правозащитников, юристов, журналистов.
"Те сотрудники ФСИН, которые применяют пытки, не должны уходить от ответственности. К сожалению, это не всегда реализуется на практике. Подобные дела должны находиться на особом контроле Генеральной прокуратуры", - уверен член СПЧ.
Гостеву, имеющему 40-летний опыт работы в системе МВД, предстоит "в кратчайшие сроки предпринять решительные действия для перенастройки системы", считает Брод.
"И один из ключевых моментов в данном вопросе - усиление контакта с правозащитным и экспертным сообществом", - добавил член СПЧ.
Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что возбуждено и расследуется 12 уголовных дел.