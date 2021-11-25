https://ria.ru/20211125/fsin-1760722426.html

В СПЧ призвали новое руководство ФСИН усилить контакты с правозащитниками

В СПЧ призвали новое руководство ФСИН усилить контакты с правозащитниками - РИА Новости, 25.11.2021

В СПЧ призвали новое руководство ФСИН усилить контакты с правозащитниками

Новому главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву предстоит в кратчайшие сроки предпринять решительные действия для перенастройки... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:07

2021-11-25T15:07

2021-11-25T15:07

саратовская область

владимир путин

александр брод

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

игорь краснов

онк

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новому главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву предстоит в кратчайшие сроки предпринять решительные действия для перенастройки системы, в том числе важно усилить контакты с правозащитниками и экспертами, заявил РИА Новости член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова с поста главы ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН ) назначен Аркадий Гостев, ранее занимавший должность замминистра внутренних дел."Безусловно, на решение президента повлиял поток информации о пытках в системе ФСИН. Эта информация появляется регулярно в течение многих лет. Сейчас все увидели особо вопиющие видеозаписи издевательств. Был широкий общественный резонанс. Пока ни одному руководителю ведомства не удалось переломить эту опасную тенденцию, да и решение этого вопроса - дело не одного года", - сказал Брод РИА Новости.Он подчеркнул, что очень важно способствовать открытости и прозрачности системы, менять принципы формирования ОНК, в них должно быть больше правозащитников, юристов, журналистов."Те сотрудники ФСИН, которые применяют пытки, не должны уходить от ответственности. К сожалению, это не всегда реализуется на практике. Подобные дела должны находиться на особом контроле Генеральной прокуратуры", - уверен член СПЧ.Гостеву, имеющему 40-летний опыт работы в системе МВД, предстоит "в кратчайшие сроки предпринять решительные действия для перенастройки системы", считает Брод."И один из ключевых моментов в данном вопросе - усиление контакта с правозащитным и экспертным сообществом", - добавил член СПЧ.Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что возбуждено и расследуется 12 уголовных дел.

https://ria.ru/20211125/fsin-1760718999.html

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саратовская область

россия

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саратовская область, владимир путин, александр брод, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), игорь краснов, онк, россия