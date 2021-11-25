https://ria.ru/20211125/fsin-1760678088.html
ФСИН во время спецоперации задержала более 2,6 тысячи человек
ФСИН во время спецоперации задержала более 2,6 тысячи человек - РИА Новости, 25.11.2021
ФСИН во время спецоперации задержала более 2,6 тысячи человек
Оперативники ФСИН России в ходе спецоперации осенью задержали более 2,6 тысячи человек, находящихся в розыске, сообщает пресс-бюро ведомства. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:04
2021-11-25T12:04
2021-11-25T12:10
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746841729_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_1055fe587ae4478687164ac1e6ac1517.jpg
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Оперативники ФСИН России в ходе спецоперации осенью задержали более 2,6 тысячи человек, находящихся в розыске, сообщает пресс-бюро ведомства.Как пояснили в ведомстве, ФСИН и МВД России вместе с полицией стран СНГ осенью 2021 года провели второй этап мероприятия под названием "Розыск", в ходе которого было задействовано более 9 тысяч сотрудников службы исполнения наказаний, проверено 12,4 тысячи адресов возможного местонахождения разыскиваемых.Уточняется, что установлено местонахождение и задержано 142 человека, находящихся в розыске подразделениями МВД России, из них 131 ‒ скрывшихся от следствия, дознания и суда, 11 ‒ без вести пропавших. Кроме того, установлено местонахождение двух граждан, находящихся в международном розыске по линии Интерпола и 17 разыскиваемых правоохранительными органами государств‒участников СНГ.Общее количество установленных и задержанных разыскиваемых граждан составило – 2602, из них осужденных – 2272, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20211122/otvetstvennost-1760229617.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746841729_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f17daca60627f5e76741db19250d203b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
12:04 25.11.2021 (обновлено: 12:10 25.11.2021)
ФСИН во время спецоперации задержала более 2,6 тысячи человек
Сотрудники ФСИН во время спецоперации задержали более 2,6 тысячи разыскиваемых граждан