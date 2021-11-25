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ФСИН во время спецоперации задержала более 2,6 тысячи человек
ФСИН во время спецоперации задержала более 2,6 тысячи человек - РИА Новости, 25.11.2021
ФСИН во время спецоперации задержала более 2,6 тысячи человек
Оперативники ФСИН России в ходе спецоперации осенью задержали более 2,6 тысячи человек, находящихся в розыске, сообщает пресс-бюро ведомства. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:04
2021-11-25T12:10
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Оперативники ФСИН России в ходе спецоперации осенью задержали более 2,6 тысячи человек, находящихся в розыске, сообщает пресс-бюро ведомства.Как пояснили в ведомстве, ФСИН и МВД России вместе с полицией стран СНГ осенью 2021 года провели второй этап мероприятия под названием "Розыск", в ходе которого было задействовано более 9 тысяч сотрудников службы исполнения наказаний, проверено 12,4 тысячи адресов возможного местонахождения разыскиваемых.Уточняется, что установлено местонахождение и задержано 142 человека, находящихся в розыске подразделениями МВД России, из них 131 ‒ скрывшихся от следствия, дознания и суда, 11 ‒ без вести пропавших. Кроме того, установлено местонахождение двух граждан, находящихся в международном розыске по линии Интерпола и 17 разыскиваемых правоохранительными органами государств‒участников СНГ.Общее количество установленных и задержанных разыскиваемых граждан составило – 2602, из них осужденных – 2272, отмечается в релизе.
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происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
12:04 25.11.2021 (обновлено: 12:10 25.11.2021)
 
ФСИН во время спецоперации задержала более 2,6 тысячи человек

Сотрудники ФСИН во время спецоперации задержали более 2,6 тысячи разыскиваемых граждан

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Оперативники ФСИН России в ходе спецоперации осенью задержали более 2,6 тысячи человек, находящихся в розыске, сообщает пресс-бюро ведомства.
Как пояснили в ведомстве, ФСИН и МВД России вместе с полицией стран СНГ осенью 2021 года провели второй этап мероприятия под названием "Розыск", в ходе которого было задействовано более 9 тысяч сотрудников службы исполнения наказаний, проверено 12,4 тысячи адресов возможного местонахождения разыскиваемых.
"Установлено местонахождение и задержано 1 333 человека, находящихся в федеральном (межгосударственном) розыске, в том числе 1 172 осужденных, находящихся в розыске за территориальными органами ФСИН России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что установлено местонахождение и задержано 142 человека, находящихся в розыске подразделениями МВД России, из них 131 ‒ скрывшихся от следствия, дознания и суда, 11 ‒ без вести пропавших. Кроме того, установлено местонахождение двух граждан, находящихся в международном розыске по линии Интерпола и 17 разыскиваемых правоохранительными органами государств‒участников СНГ.
Общее количество установленных и задержанных разыскиваемых граждан составило – 2602, из них осужденных – 2272, отмечается в релизе.
Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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ПроисшествияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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