https://ria.ru/20211125/fsin-1760678088.html

ФСИН во время спецоперации задержала более 2,6 тысячи человек

ФСИН во время спецоперации задержала более 2,6 тысячи человек - РИА Новости, 25.11.2021

ФСИН во время спецоперации задержала более 2,6 тысячи человек

Оперативники ФСИН России в ходе спецоперации осенью задержали более 2,6 тысячи человек, находящихся в розыске, сообщает пресс-бюро ведомства. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:04

2021-11-25T12:04

2021-11-25T12:10

происшествия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Оперативники ФСИН России в ходе спецоперации осенью задержали более 2,6 тысячи человек, находящихся в розыске, сообщает пресс-бюро ведомства.Как пояснили в ведомстве, ФСИН и МВД России вместе с полицией стран СНГ осенью 2021 года провели второй этап мероприятия под названием "Розыск", в ходе которого было задействовано более 9 тысяч сотрудников службы исполнения наказаний, проверено 12,4 тысячи адресов возможного местонахождения разыскиваемых.Уточняется, что установлено местонахождение и задержано 142 человека, находящихся в розыске подразделениями МВД России, из них 131 ‒ скрывшихся от следствия, дознания и суда, 11 ‒ без вести пропавших. Кроме того, установлено местонахождение двух граждан, находящихся в международном розыске по линии Интерпола и 17 разыскиваемых правоохранительными органами государств‒участников СНГ.Общее количество установленных и задержанных разыскиваемых граждан составило – 2602, из них осужденных – 2272, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20211122/otvetstvennost-1760229617.html

россия

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2021

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происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия