https://ria.ru/20211125/frantsiya-1760731011.html

Франция сократила интервал между второй и бустерной дозами вакцины

Франция сократила интервал между второй и бустерной дозами вакцины - РИА Новости, 25.11.2021

Франция сократила интервал между второй и бустерной дозами вакцины

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что интервал между второй и бустерной дозой вакцины против COVID-19 сокращается с шести до пяти месяцев. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:45

2021-11-25T15:45

2021-11-25T15:45

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

европа

франция

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598124591_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fee45f83005adfee8f5f37cc637656a3.jpg

ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что интервал между второй и бустерной дозой вакцины против COVID-19 сокращается с шести до пяти месяцев.Министр отметил, что бустерная доза будет доступна для всех лиц старше 18 лет.Он отметил, что назначение на прием для введения бустерной дозы будет возможно уже начиная с субботы.Ранее в четверг управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало использование бустерной дозы от COVID-19 всем лицам старше 18 лет спустя пять месяцев после предыдущей дозы.Ранее официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь заявил, что пятая волна эпидемии коронавируса в стране начинается стремительно. В среду он отметил, что эпидемиологическая ситуация в связи с распространением COVID-19 во Франции явно ухудшается, уровень заболеваемости растёт.

европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, европа, франция, коронавирус covid-19