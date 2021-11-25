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Франция сократила интервал между второй и бустерной дозами вакцины
Франция сократила интервал между второй и бустерной дозами вакцины - РИА Новости, 25.11.2021
Франция сократила интервал между второй и бустерной дозами вакцины
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что интервал между второй и бустерной дозой вакцины против COVID-19 сокращается с шести до пяти месяцев. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:45
2021-11-25T15:45
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
европа
франция
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что интервал между второй и бустерной дозой вакцины против COVID-19 сокращается с шести до пяти месяцев.Министр отметил, что бустерная доза будет доступна для всех лиц старше 18 лет.Он отметил, что назначение на прием для введения бустерной дозы будет возможно уже начиная с субботы.Ранее в четверг управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало использование бустерной дозы от COVID-19 всем лицам старше 18 лет спустя пять месяцев после предыдущей дозы.Ранее официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь заявил, что пятая волна эпидемии коронавируса в стране начинается стремительно. В среду он отметил, что эпидемиологическая ситуация в связи с распространением COVID-19 во Франции явно ухудшается, уровень заболеваемости растёт.
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в мире, вакцинация, европа, франция, коронавирус covid-19
15:45 25.11.2021
 
Франция сократила интервал между второй и бустерной дозами вакцины

Власти Франции сократили интервал между второй и бустерной дозами вакцины до пяти месяцев

© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что интервал между второй и бустерной дозой вакцины против COVID-19 сокращается с шести до пяти месяцев.
Министр отметил, что бустерная доза будет доступна для всех лиц старше 18 лет.
"Ученые считают, что бустерная доза полезна для всех взрослых. Этой дозы нужно ждать не шесть, а пять месяцев. Итак, я объявляю, что бустерная доза вакцины будет доступна для всех взрослых старше 18 лет спустя пять месяцев после второй дозы", - заявил министр на пресс-конференции.
Он отметил, что назначение на прием для введения бустерной дозы будет возможно уже начиная с субботы.
Ранее в четверг управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало использование бустерной дозы от COVID-19 всем лицам старше 18 лет спустя пять месяцев после предыдущей дозы.
Ранее официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь заявил, что пятая волна эпидемии коронавируса в стране начинается стремительно. В среду он отметил, что эпидемиологическая ситуация в связи с распространением COVID-19 во Франции явно ухудшается, уровень заболеваемости растёт.
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