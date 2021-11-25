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Французов обязали ревакцинироваться через семь месяцев после прививки
Французов обязали ревакцинироваться через семь месяцев после прививки - РИА Новости, 25.11.2021
Французов обязали ревакцинироваться через семь месяцев после прививки
Санитарные пропуска во Франции с 15 января не будут действительны без повторной дозы вакцины спустя семь месяцев после второй прививки от COVID-19, сообщил... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:19
2021-11-25T16:33
распространение коронавируса
в мире
франция
коронавирус covid-19
новости - туризм
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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Санитарные пропуска во Франции с 15 января не будут действительны без повторной дозы вакцины спустя семь месяцев после второй прививки от COVID-19, сообщил глава минздрава страны Оливье Веран."С 15 января санитарный пропуск французов в возрасте от 18 до 65 лет больше не будет действовать. У этих людей будет два месяца на третью дозу (вакцины - ред.). У вас будет от пяти до семи месяцев после второй прививки, чтобы ревакцинироваться", - заявил Веран в ходе пресс-конференции.
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в мире, франция, коронавирус covid-19, новости - туризм
15:19 25.11.2021 (обновлено: 16:33 25.11.2021)
 
Французов обязали ревакцинироваться через семь месяцев после прививки

Глава Минздрава Веран: санпропуска во Франции не будут действовать без бустерной вакцины

© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре "вакцинодроме" на стадионе Стад де Франс
Местные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре вакцинодроме на стадионе Стад де Франс - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Флоренс Галле
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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Санитарные пропуска во Франции с 15 января не будут действительны без повторной дозы вакцины спустя семь месяцев после второй прививки от COVID-19, сообщил глава минздрава страны Оливье Веран.
"С 15 января санитарный пропуск французов в возрасте от 18 до 65 лет больше не будет действовать. У этих людей будет два месяца на третью дозу (вакцины - ред.). У вас будет от пяти до семи месяцев после второй прививки, чтобы ревакцинироваться", - заявил Веран в ходе пресс-конференции.
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