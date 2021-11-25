https://ria.ru/20211125/frantsiya-1760725798.html

Французов обязали ревакцинироваться через семь месяцев после прививки

Французов обязали ревакцинироваться через семь месяцев после прививки - РИА Новости, 25.11.2021

Французов обязали ревакцинироваться через семь месяцев после прививки

Санитарные пропуска во Франции с 15 января не будут действительны без повторной дозы вакцины спустя семь месяцев после второй прививки от COVID-19, сообщил... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:19

2021-11-25T15:19

2021-11-25T16:33

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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Санитарные пропуска во Франции с 15 января не будут действительны без повторной дозы вакцины спустя семь месяцев после второй прививки от COVID-19, сообщил глава минздрава страны Оливье Веран."С 15 января санитарный пропуск французов в возрасте от 18 до 65 лет больше не будет действовать. У этих людей будет два месяца на третью дозу (вакцины - ред.). У вас будет от пяти до семи месяцев после второй прививки, чтобы ревакцинироваться", - заявил Веран в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20211125/frantsiya-1760721619.html

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в мире, франция, коронавирус covid-19, новости - туризм