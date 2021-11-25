https://ria.ru/20211125/frantsiya-1760725798.html
Французов обязали ревакцинироваться через семь месяцев после прививки
Французов обязали ревакцинироваться через семь месяцев после прививки - РИА Новости, 25.11.2021
Французов обязали ревакцинироваться через семь месяцев после прививки
Санитарные пропуска во Франции с 15 января не будут действительны без повторной дозы вакцины спустя семь месяцев после второй прививки от COVID-19, сообщил... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:19
2021-11-25T15:19
2021-11-25T16:33
распространение коронавируса
в мире
франция
коронавирус covid-19
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727260316_252:455:3083:2048_1920x0_80_0_0_392e737b241ec757362e29efad529309.jpg
ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Санитарные пропуска во Франции с 15 января не будут действительны без повторной дозы вакцины спустя семь месяцев после второй прививки от COVID-19, сообщил глава минздрава страны Оливье Веран."С 15 января санитарный пропуск французов в возрасте от 18 до 65 лет больше не будет действовать. У этих людей будет два месяца на третью дозу (вакцины - ред.). У вас будет от пяти до семи месяцев после второй прививки, чтобы ревакцинироваться", - заявил Веран в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20211125/frantsiya-1760721619.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727260316_765:528:2792:2048_1920x0_80_0_0_4fc21f59ebb6bfd4f21b27988745066f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, коронавирус covid-19, новости - туризм
15:19 25.11.2021 (обновлено: 16:33 25.11.2021)
Французов обязали ревакцинироваться через семь месяцев после прививки
Глава Минздрава Веран: санпропуска во Франции не будут действовать без бустерной вакцины