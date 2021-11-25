Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/forum-1760686912.html
Молодежный форум "Межкультурный диалог" пройдет в Карачаево-Черкесии
Молодежный форум "Межкультурный диалог" пройдет в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 25.11.2021
Молодежный форум "Межкультурный диалог" пройдет в Карачаево-Черкесии
С 25 по 28 ноября в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики пройдет региональный молодежный форум "Межкультурный диалог". Его участники – молодые люди,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:38
2021-11-25T12:38
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760681754_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4b803ef55727779c850b4e2170a98437.jpg
МОСКВА, 25 ноя - Пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики. С 25 по 28 ноября в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики пройдет региональный молодежный форум "Межкультурный диалог". Его участники – молодые люди, жители Карачаево-Черкесии разных национальностей, студенты ведущих учебных заведений республики.Основными темами форума станут межэтнические отношения, профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде, сохранение этнокультурного и языкового разнообразия региона. В рамках мероприятия будут организованы выставки тематических проектов, пленарные заседания, круглые столы и лекции, тренинги и мастер-классы.Спикерами и экспертами форума выступят преподаватели ведущих российских федеральных и региональных вузов, представители различных министерств и ведомств республики, прокуратуры КЧР, Федерального агентства по делам молодежи. Помимо основных тем форума, спикеры расскажут участникам об основах написания проектов, научат командообразованию и дизайн-мышлению.Региональный молодежный форум "Межкультурный диалог" традиционно проводится с 2017 года. За это время в нем поучаствовало более 300 человек из разных регионов Северного Кавказа.Мероприятие организовано Министерством Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати в рамках реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации".В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции мероприятие будет проходить с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760681754_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_07d0e057679b7606a07b8c90050cf3c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы
12:38 25.11.2021
 

Молодежный форум "Межкультурный диалог" пройдет в Карачаево-Черкесии

© Depositphotos / barselona_dreamsДевушки делают записи в блокноте
Девушки делают записи в блокноте - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Depositphotos / barselona_dreams
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - Пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики. С 25 по 28 ноября в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики пройдет региональный молодежный форум "Межкультурный диалог". Его участники – молодые люди, жители Карачаево-Черкесии разных национальностей, студенты ведущих учебных заведений республики.
Основными темами форума станут межэтнические отношения, профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде, сохранение этнокультурного и языкового разнообразия региона. В рамках мероприятия будут организованы выставки тематических проектов, пленарные заседания, круглые столы и лекции, тренинги и мастер-классы.
Спикерами и экспертами форума выступят преподаватели ведущих российских федеральных и региональных вузов, представители различных министерств и ведомств республики, прокуратуры КЧР, Федерального агентства по делам молодежи. Помимо основных тем форума, спикеры расскажут участникам об основах написания проектов, научат командообразованию и дизайн-мышлению.
Региональный молодежный форум "Межкультурный диалог" традиционно проводится с 2017 года. За это время в нем поучаствовало более 300 человек из разных регионов Северного Кавказа.
Мероприятие организовано Министерством Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати в рамках реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации".
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции мероприятие будет проходить с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
23:23Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
23:20ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику
Лента новостейМолния
Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестеринаЭстония передала России останки трех солдат Красной армии ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику