https://ria.ru/20211125/forum-1760686912.html

Молодежный форум "Межкультурный диалог" пройдет в Карачаево-Черкесии

Молодежный форум "Межкультурный диалог" пройдет в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 25.11.2021

Молодежный форум "Межкультурный диалог" пройдет в Карачаево-Черкесии

С 25 по 28 ноября в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики пройдет региональный молодежный форум "Межкультурный диалог". Его участники – молодые люди,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:38

2021-11-25T12:38

2021-11-25T12:38

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760681754_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4b803ef55727779c850b4e2170a98437.jpg

МОСКВА, 25 ноя - Пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики. С 25 по 28 ноября в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики пройдет региональный молодежный форум "Межкультурный диалог". Его участники – молодые люди, жители Карачаево-Черкесии разных национальностей, студенты ведущих учебных заведений республики.Основными темами форума станут межэтнические отношения, профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде, сохранение этнокультурного и языкового разнообразия региона. В рамках мероприятия будут организованы выставки тематических проектов, пленарные заседания, круглые столы и лекции, тренинги и мастер-классы.Спикерами и экспертами форума выступят преподаватели ведущих российских федеральных и региональных вузов, представители различных министерств и ведомств республики, прокуратуры КЧР, Федерального агентства по делам молодежи. Помимо основных тем форума, спикеры расскажут участникам об основах написания проектов, научат командообразованию и дизайн-мышлению.Региональный молодежный форум "Межкультурный диалог" традиционно проводится с 2017 года. За это время в нем поучаствовало более 300 человек из разных регионов Северного Кавказа.Мероприятие организовано Министерством Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати в рамках реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации".В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции мероприятие будет проходить с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы