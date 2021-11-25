https://ria.ru/20211125/evakuatsiya-1760661159.html

Иракский эвакуационный рейс не прибыл в Минск, заявили в Совбезе Белоруссии

Иракский эвакуационный рейс не прибыл в Минск, заявили в Совбезе Белоруссии - РИА Новости, 25.11.2021

Иракский эвакуационный рейс не прибыл в Минск, заявили в Совбезе Белоруссии

Иракский эвакуационный рейс не прибыл в Минск в четверг, но его ожидают около 200 беженцев в белорусском аэропорту, сообщил государственный секретарь Совета... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:38

2021-11-25T10:38

2021-11-25T11:30

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белоруссия

минск

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

ирак

iraqi airways

александр вольфович

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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Иракский эвакуационный рейс не прибыл в Минск в четверг, но его ожидают около 200 беженцев в белорусском аэропорту, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали уже накануне вечером прибывать в аэропорт Минска, но компания отменила рейс по пока неизвестным причинам."По нашей информации, сегодня должен был быть эвакуационный рейс из Ирака для возвращения этих беженцев, которые пожелали вернуться домой. Рейс по каким-то причинам сегодня не состоялся. Порядка 200 мигрантов находятся в аэропорту в ожидании этого рейса", - приводит слова Вольфовича агентство Sputnik.Он также констатировал, что со стороны Евросоюза "никаких мер не предпринимается" для разрешения миграционного кризиса.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. При этом в ноябре белорусская сторона сообщала о применении польскими силовиками спецсредств против мигрантов.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В целом же, как сообщала в ноябре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, на территории Белоруссии находятся порядка 7 тысяч беженцев. Между тем некоторые мигранты после безуспешных попыток попасть в ЕС возвращаются на родину в индивидуальном порядке. Кроме того, 18 ноября иракская авиакомпания Iraqi Airways выполнила рейс по вывозу из Белоруссии 430 иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику.

https://ria.ru/20211122/migranty-1760144175.html

https://ria.ru/20211124/reysy-1760628099.html

https://ria.ru/20211120/migranty-1759954871.html

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в мире, белоруссия, минск, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, ирак, iraqi airways, александр вольфович