https://ria.ru/20211125/elektroenergiya-1760683616.html

Еще один коттеджный поселок Подмосковья обеспечили электроэнергией

Еще один коттеджный поселок Подмосковья обеспечили электроэнергией - РИА Новости, 25.11.2021

Еще один коттеджный поселок Подмосковья обеспечили электроэнергией

Коттеджный поселок "Бахтеево парк", расположенный в Раменском городском округе Московской области обеспечили электроэнергией, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:37

2021-11-25T12:37

2021-11-25T12:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

раменское

жкх

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КРАСНОГОРСК, 25 ноя – РИА Новости. Коттеджный поселок "Бахтеево парк", расположенный в Раменском городском округе Московской области обеспечили электроэнергией, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.Для электроснабжения домовладений в рамках договоров по технологическому присоединению были построены 3 комплектные трансформаторные подстанций, мощность каждой 250 кВА. А также возведены 2 линии электропередачи 10 и 0,4 кВ протяжённостью 650 метров и 9,1 километра соответственно."Недавно проведенная перепись населения дала нам вместо привычной цифры 7,6 миллиона населения новые данные – 10,8 миллиона жителей Подмосковья, которые активно используют энергоструктуру. Объем технологического присоединения к электрическим сетям в Московской области растет год от года. Энергетики успешно справляются с этим объемом, качественно и в срок подключая новые объекты к электроэнергии", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.

https://ria.ru/20210817/gazifikatsiya-1746146094.html

московская область (подмосковье)

раменское

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московская область (подмосковье), раменское, жкх