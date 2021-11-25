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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211125/elektroenergiya-1760683616.html
Еще один коттеджный поселок Подмосковья обеспечили электроэнергией
Еще один коттеджный поселок Подмосковья обеспечили электроэнергией - РИА Новости, 25.11.2021
Еще один коттеджный поселок Подмосковья обеспечили электроэнергией
Коттеджный поселок "Бахтеево парк", расположенный в Раменском городском округе Московской области обеспечили электроэнергией, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:37
2021-11-25T12:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
раменское
жкх
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КРАСНОГОРСК, 25 ноя – РИА Новости. Коттеджный поселок "Бахтеево парк", расположенный в Раменском городском округе Московской области обеспечили электроэнергией, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.Для электроснабжения домовладений в рамках договоров по технологическому присоединению были построены 3 комплектные трансформаторные подстанций, мощность каждой 250 кВА. А также возведены 2 линии электропередачи 10 и 0,4 кВ протяжённостью 650 метров и 9,1 километра соответственно."Недавно проведенная перепись населения дала нам вместо привычной цифры 7,6 миллиона населения новые данные – 10,8 миллиона жителей Подмосковья, которые активно используют энергоструктуру. Объем технологического присоединения к электрическим сетям в Московской области растет год от года. Энергетики успешно справляются с этим объемом, качественно и в срок подключая новые объекты к электроэнергии", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), раменское, жкх
12:37 25.11.2021
 

Еще один коттеджный поселок Подмосковья обеспечили электроэнергией

© Фото : Министерство энергетики Московской областиМонтажные работы на линии электропередач
Монтажные работы на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : Министерство энергетики Московской области
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 25 ноя – РИА Новости. Коттеджный поселок "Бахтеево парк", расположенный в Раменском городском округе Московской области обеспечили электроэнергией, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
Для электроснабжения домовладений в рамках договоров по технологическому присоединению были построены 3 комплектные трансформаторные подстанций, мощность каждой 250 кВА. А также возведены 2 линии электропередачи 10 и 0,4 кВ протяжённостью 650 метров и 9,1 километра соответственно.
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"Недавно проведенная перепись населения дала нам вместо привычной цифры 7,6 миллиона населения новые данные – 10,8 миллиона жителей Подмосковья, которые активно используют энергоструктуру. Объем технологического присоединения к электрическим сетям в Московской области растет год от года. Энергетики успешно справляются с этим объемом, качественно и в срок подключая новые объекты к электроэнергии", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РаменскоеЖКХ
 
 
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