https://ria.ru/20211125/ekstremizm-1760783205.html

Троих жителей Татарстана заподозрили в участии в экстремистской организации

Троих жителей Татарстана заподозрили в участии в экстремистской организации - РИА Новости, 25.11.2021

Троих жителей Татарстана заподозрили в участии в экстремистской организации

Следственные органы задержали троих жителей Татарстана, которых подозревают в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщает... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T19:20

2021-11-25T19:20

2021-11-25T21:43

происшествия

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

нурджулар

россия

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КАЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Следственные органы задержали троих жителей Татарстана, которых подозревают в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщает следственное управление СК РФ по республике."Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частями 1, 2 статьи 282.2 УК РФ "организация и участие в деятельности экстремистской организации", задержаны трое мужчин 1982, 1993 и 1999 годов рождения", - говорится в сообщении.По версии следствия, двое подозреваемых, являясь приверженцами международного религиозного объединения "Нурджулар"*, признанного экстремистским, деятельность которого решением Верховного суда РФ запрещена, в 2020-2021 годах организовали в городе Набережные Челны ячейку данного объединения, привлекали в него новых участников, хранили соответствующую литературу. Третий подозреваемый, как установило следствие, принимал активное участие в деятельности ячейки.Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СК РФ по Татарстану, УФСБ России по Татарстану и МВД республики."Причастность к совершению преступления подозреваемые не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных следствие обратилось в суд с аналогичными ходатайствами", - уточняет ведомство.Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20211112/yacheyka-1758759566.html

https://ria.ru/20211118/zaderzhanie-1759625229.html

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания подозреваемых в деятельности экстремистской ячейки в Татарстане Следственные органы задержали троих жителей Татарстана, которых подозревают в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщает следственное управление СК РФ по республике. 2021-11-25T19:20 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), нурджулар, россия