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https://ria.ru/20211125/ekstremizm-1760783205.html
Троих жителей Татарстана заподозрили в участии в экстремистской организации
Троих жителей Татарстана заподозрили в участии в экстремистской организации - РИА Новости, 25.11.2021
Троих жителей Татарстана заподозрили в участии в экстремистской организации
Следственные органы задержали троих жителей Татарстана, которых подозревают в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщает... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T19:20
2021-11-25T21:43
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
нурджулар
россия
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КАЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Следственные органы задержали троих жителей Татарстана, которых подозревают в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщает следственное управление СК РФ по республике."Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частями 1, 2 статьи 282.2 УК РФ "организация и участие в деятельности экстремистской организации", задержаны трое мужчин 1982, 1993 и 1999 годов рождения", - говорится в сообщении.По версии следствия, двое подозреваемых, являясь приверженцами международного религиозного объединения "Нурджулар"*, признанного экстремистским, деятельность которого решением Верховного суда РФ запрещена, в 2020-2021 годах организовали в городе Набережные Челны ячейку данного объединения, привлекали в него новых участников, хранили соответствующую литературу. Третий подозреваемый, как установило следствие, принимал активное участие в деятельности ячейки.Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СК РФ по Татарстану, УФСБ России по Татарстану и МВД республики."Причастность к совершению преступления подозреваемые не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных следствие обратилось в суд с аналогичными ходатайствами", - уточняет ведомство.Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20211112/yacheyka-1758759566.html
https://ria.ru/20211118/zaderzhanie-1759625229.html
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры задержания подозреваемых в деятельности экстремистской ячейки в Татарстане
Следственные органы задержали троих жителей Татарстана, которых подозревают в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), нурджулар, россия
19:20 25.11.2021 (обновлено: 21:43 25.11.2021)
 
Троих жителей Татарстана заподозрили в участии в экстремистской организации

СК задержал троих жителей Татарстана по подозрению в участии в объединении "Нурджулар"*

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Следственные органы задержали троих жителей Татарстана, которых подозревают в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частями 1, 2 статьи 282.2 УК РФ "организация и участие в деятельности экстремистской организации", задержаны трое мужчин 1982, 1993 и 1999 годов рождения", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 14:57
В Татарстане задержали преподавателя-экстремиста из ячейки "Нурджулар"*
По версии следствия, двое подозреваемых, являясь приверженцами международного религиозного объединения "Нурджулар"*, признанного экстремистским, деятельность которого решением Верховного суда РФ запрещена, в 2020-2021 годах организовали в городе Набережные Челны ячейку данного объединения, привлекали в него новых участников, хранили соответствующую литературу. Третий подозреваемый, как установило следствие, принимал активное участие в деятельности ячейки.
Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СК РФ по Татарстану, УФСБ России по Татарстану и МВД республики.
"Причастность к совершению преступления подозреваемые не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных следствие обратилось в суд с аналогичными ходатайствами", - уточняет ведомство.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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ПроисшествияНабережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)НурджуларРоссия
 
 
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