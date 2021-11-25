https://ria.ru/20211125/ekstremizm-1760783205.html
Троих жителей Татарстана заподозрили в участии в экстремистской организации
Троих жителей Татарстана заподозрили в участии в экстремистской организации - РИА Новости, 25.11.2021
Троих жителей Татарстана заподозрили в участии в экстремистской организации
Следственные органы задержали троих жителей Татарстана, которых подозревают в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщает... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T19:20
2021-11-25T19:20
2021-11-25T21:43
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
нурджулар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760795128_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e49dd2e02dd8a37da0e5734761030822.jpg
КАЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Следственные органы задержали троих жителей Татарстана, которых подозревают в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщает следственное управление СК РФ по республике."Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частями 1, 2 статьи 282.2 УК РФ "организация и участие в деятельности экстремистской организации", задержаны трое мужчин 1982, 1993 и 1999 годов рождения", - говорится в сообщении.По версии следствия, двое подозреваемых, являясь приверженцами международного религиозного объединения "Нурджулар"*, признанного экстремистским, деятельность которого решением Верховного суда РФ запрещена, в 2020-2021 годах организовали в городе Набережные Челны ячейку данного объединения, привлекали в него новых участников, хранили соответствующую литературу. Третий подозреваемый, как установило следствие, принимал активное участие в деятельности ячейки.Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СК РФ по Татарстану, УФСБ России по Татарстану и МВД республики."Причастность к совершению преступления подозреваемые не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных следствие обратилось в суд с аналогичными ходатайствами", - уточняет ведомство.Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20211112/yacheyka-1758759566.html
https://ria.ru/20211118/zaderzhanie-1759625229.html
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760795128_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bbc7112f13f14e8083ec4a4018f6a67a.jpg
Кадры задержания подозреваемых в деятельности экстремистской ячейки в Татарстане
Следственные органы задержали троих жителей Татарстана, которых подозревают в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
2021-11-25T19:20
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), нурджулар, россия
19:20 25.11.2021 (обновлено: 21:43 25.11.2021)
Троих жителей Татарстана заподозрили в участии в экстремистской организации
СК задержал троих жителей Татарстана по подозрению в участии в объединении "Нурджулар"*