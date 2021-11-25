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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211125/ekomeropriyatiya-1761313549.html
Свыше 12 тысяч экомероприятий организовано в Москве за 2021 год
Свыше 12 тысяч экомероприятий организовано в Москве за 2021 год - РИА Новости, 29.11.2021
Свыше 12 тысяч экомероприятий организовано в Москве за 2021 год
Свыше 12 тысяч мероприятий, в том числе онлайн-проект "Природа на удаленке", организовано для более полумиллиона людей в Москве за 2021 год, сообщил... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-25T16:44
2021-11-29T17:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
городское хозяйство москвы
мосприрода
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 12 тысяч мероприятий, в том числе онлайн-проект "Природа на удаленке", организовано для более полумиллиона людей в Москве за 2021 год, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и подведомственные организации, в частности Мосприрода, вносят свой весомый вклад в эколого-просветительскую работу города. 12 тысяч мероприятий, в том числе онлайн-проект "Природа на удаленке", для более полумиллиона людей организованы в Москве за 2021 год ", - рассказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной подведению итогов международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".Он также отметил, что проект "Природа на удаленке" появился весной 2020 года, когда сотрудники Мосприроды перешли на онлайн-режим работы, а эколого-просветительские мероприятия были трансформированы под новый формат – формат социальных сетей.Он подчеркнул, что эколого-просветительские мероприятия – один из инструментов непрерывного экологического образования и воспитания детей и именно от них зависит уровень и качество жизни всех людей на планете в будущем.
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москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы, мосприрода, россия
16:44 25.11.2021 (обновлено: 17:46 29.11.2021)
 

Свыше 12 тысяч экомероприятий организовано в Москве за 2021 год

© Depositphotos / Wert1007@gmail.comРебенок кормит белку
Ребенок кормит белку - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Depositphotos / Wert1007@gmail.com
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 12 тысяч мероприятий, в том числе онлайн-проект "Природа на удаленке", организовано для более полумиллиона людей в Москве за 2021 год, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и подведомственные организации, в частности Мосприрода, вносят свой весомый вклад в эколого-просветительскую работу города. 12 тысяч мероприятий, в том числе онлайн-проект "Природа на удаленке", для более полумиллиона людей организованы в Москве за 2021 год ", - рассказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной подведению итогов международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".
Он также отметил, что проект "Природа на удаленке" появился весной 2020 года, когда сотрудники Мосприроды перешли на онлайн-режим работы, а эколого-просветительские мероприятия были трансформированы под новый формат – формат социальных сетей.
"Новый формат работы позволил сохранить непрерывность процесса экологического просвещения, увеличить количество запланированных занятий, создать более 25 новых форматов экомероприятий, сделать эколого-просветительские занятия визуально интереснее, расширить аудиторию за счет онлайн-формата. Этот проект был признан лучшим информационным проектом России и получил много наград", - отметил Кульбачевский.
Он подчеркнул, что эколого-просветительские мероприятия – один из инструментов непрерывного экологического образования и воспитания детей и именно от них зависит уровень и качество жизни всех людей на планете в будущем.
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