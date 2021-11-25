https://ria.ru/20211125/ekomeropriyatiya-1761313549.html

Свыше 12 тысяч экомероприятий организовано в Москве за 2021 год

Свыше 12 тысяч экомероприятий организовано в Москве за 2021 год - РИА Новости, 29.11.2021

Свыше 12 тысяч экомероприятий организовано в Москве за 2021 год

Свыше 12 тысяч мероприятий, в том числе онлайн-проект "Природа на удаленке", организовано для более полумиллиона людей в Москве за 2021 год, сообщил... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-25T16:44

2021-11-25T16:44

2021-11-29T17:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

городское хозяйство москвы

мосприрода

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 12 тысяч мероприятий, в том числе онлайн-проект "Природа на удаленке", организовано для более полумиллиона людей в Москве за 2021 год, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и подведомственные организации, в частности Мосприрода, вносят свой весомый вклад в эколого-просветительскую работу города. 12 тысяч мероприятий, в том числе онлайн-проект "Природа на удаленке", для более полумиллиона людей организованы в Москве за 2021 год ", - рассказал Кульбачевский на пресс-конференции, посвященной подведению итогов международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".Он также отметил, что проект "Природа на удаленке" появился весной 2020 года, когда сотрудники Мосприроды перешли на онлайн-режим работы, а эколого-просветительские мероприятия были трансформированы под новый формат – формат социальных сетей.Он подчеркнул, что эколого-просветительские мероприятия – один из инструментов непрерывного экологического образования и воспитания детей и именно от них зависит уровень и качество жизни всех людей на планете в будущем.

https://ria.ru/20210723/meteorolog-1742256722.html

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москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы, мосприрода, россия