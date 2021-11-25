В МИД Украины опровергли слова о наступлении ВСУ в Донбассе
Спикер МИД Украины Николенко: заявления России о наступлении ВСУ в Донбассе неправдивы
КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Заявления представителей РФ о якобы наступлении вооруженных сил Украины в Донбассе не соответствуют действительности, заявил в четверг пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отчеты СММ ОБСЕ свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины в районе Гранитного и Старомарьевки. Она обвинила украинские власти в нагнетании напряженности на Донбассе.
"Российская Федерация взялась с новым рвением дискредитировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Заявления о якобы наличии в ее отчетах утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности. Такие инсинуации преследуют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ними ситуации с безопасностью в Донбассе и вдоль украинской границы", - цитирует Николенко агентство УНИАН.
По его словам, отчеты СММ ОБСЕ говорят о системных ограничениях свободы передвижения на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, блокировании средств связи и наблюдения, угрозе личной безопасности международных наблюдателей.
"Ситуация приобрела такие беспрецедентные масштабы, что заставила главу СММ ОБСЕ в начале ноября официально обратиться с призывом разблокировать работу миссии в неподконтрольных украинскому правительству районах. Россия этот призыв, как и другие подобные призывы международного сообщества, проигнорировала… Повышение интенсивности российской дезинформации, угрозы российских чиновников в адрес Украины указывают на то, что в Москве продолжают руководствоваться логикой конфликта", - добавил Николенко.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий заявил, что обвинения РФ в наступательных действиях могут свидетельствовать о подготовке к следующим шагам Кремля по эскалации ситуации в зоне конфликта в Донбассе.
"Когда представитель российского МИД только что заявила, что… Украина продвигается, атакует или демонстрирует намерение атаковать на востоке, мы не исключаем, что это своего рода подготовка к следующим шагам РФ (относительно эскалации ситуации – ред.)", - цитирует Точицкого агентство "Укринформ".