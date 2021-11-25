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https://ria.ru/20211125/donbass-1760746869.html
В МИД Украины опровергли слова о наступлении ВСУ в Донбассе
В МИД Украины опровергли слова о наступлении ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 25.11.2021
В МИД Украины опровергли слова о наступлении ВСУ в Донбассе
Заявления представителей РФ о якобы наступлении вооруженных сил Украины в Донбассе не соответствуют действительности, заявил в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:40
2021-11-25T16:40
в мире
украина
мид украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
россия
олег николенко
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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Заявления представителей РФ о якобы наступлении вооруженных сил Украины в Донбассе не соответствуют действительности, заявил в четверг пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отчеты СММ ОБСЕ свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины в районе Гранитного и Старомарьевки. Она обвинила украинские власти в нагнетании напряженности на Донбассе."Российская Федерация взялась с новым рвением дискредитировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Заявления о якобы наличии в ее отчетах утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности. Такие инсинуации преследуют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ними ситуации с безопасностью в Донбассе и вдоль украинской границы", - цитирует Николенко агентство УНИАН.По его словам, отчеты СММ ОБСЕ говорят о системных ограничениях свободы передвижения на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, блокировании средств связи и наблюдения, угрозе личной безопасности международных наблюдателей."Ситуация приобрела такие беспрецедентные масштабы, что заставила главу СММ ОБСЕ в начале ноября официально обратиться с призывом разблокировать работу миссии в неподконтрольных украинскому правительству районах. Россия этот призыв, как и другие подобные призывы международного сообщества, проигнорировала… Повышение интенсивности российской дезинформации, угрозы российских чиновников в адрес Украины указывают на то, что в Москве продолжают руководствоваться логикой конфликта", - добавил Николенко.В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий заявил, что обвинения РФ в наступательных действиях могут свидетельствовать о подготовке к следующим шагам Кремля по эскалации ситуации в зоне конфликта в Донбассе."Когда представитель российского МИД только что заявила, что… Украина продвигается, атакует или демонстрирует намерение атаковать на востоке, мы не исключаем, что это своего рода подготовка к следующим шагам РФ (относительно эскалации ситуации – ред.)", - цитирует Точицкого агентство "Укринформ".
https://ria.ru/20211125/bombardirovschiki-1760575085.html
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в мире, украина, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия, олег николенко
16:40 25.11.2021
 
В МИД Украины опровергли слова о наступлении ВСУ в Донбассе

Спикер МИД Украины Николенко: заявления России о наступлении ВСУ в Донбассе неправдивы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Заявления представителей РФ о якобы наступлении вооруженных сил Украины в Донбассе не соответствуют действительности, заявил в четверг пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отчеты СММ ОБСЕ свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины в районе Гранитного и Старомарьевки. Она обвинила украинские власти в нагнетании напряженности на Донбассе.
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"Российская Федерация взялась с новым рвением дискредитировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Заявления о якобы наличии в ее отчетах утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности. Такие инсинуации преследуют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ними ситуации с безопасностью в Донбассе и вдоль украинской границы", - цитирует Николенко агентство УНИАН.
По его словам, отчеты СММ ОБСЕ говорят о системных ограничениях свободы передвижения на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, блокировании средств связи и наблюдения, угрозе личной безопасности международных наблюдателей.
"Ситуация приобрела такие беспрецедентные масштабы, что заставила главу СММ ОБСЕ в начале ноября официально обратиться с призывом разблокировать работу миссии в неподконтрольных украинскому правительству районах. Россия этот призыв, как и другие подобные призывы международного сообщества, проигнорировала… Повышение интенсивности российской дезинформации, угрозы российских чиновников в адрес Украины указывают на то, что в Москве продолжают руководствоваться логикой конфликта", - добавил Николенко.
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В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий заявил, что обвинения РФ в наступательных действиях могут свидетельствовать о подготовке к следующим шагам Кремля по эскалации ситуации в зоне конфликта в Донбассе.
"Когда представитель российского МИД только что заявила, что… Украина продвигается, атакует или демонстрирует намерение атаковать на востоке, мы не исключаем, что это своего рода подготовка к следующим шагам РФ (относительно эскалации ситуации – ред.)", - цитирует Точицкого агентство "Укринформ".
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