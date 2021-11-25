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Украинские силовики провели танковые учения со стрельбой в Донбассе
Украинские силовики провели танковые учения со стрельбой в Донбассе - РИА Новости, 25.11.2021
Украинские силовики провели танковые учения со стрельбой в Донбассе
Украинские силовики провели танковые учения со стрельбой в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе, сообщил в четверг пресс-центр штаба операции. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:27
2021-11-25T16:27
2021-11-25T16:27
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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Украинские силовики провели танковые учения со стрельбой в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе, сообщил в четверг пресс-центр штаба операции."В районе проведения операции объединенных сил, в Донецкой области, состоялись учения танковых подразделений. Военнослужащие показали высокий уровень мастерства, что подтверждает их готовность к выполнению задач по назначению", - говорится в сообщении в Facebook штаба.Отмечается, что во время учений отрабатывалась стрельба по целям из танков.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики провели танковые учения со стрельбой в Донбассе
Украинские силовики провели учения танковых подразделений со стрельбой в Донбассе