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Украинские силовики провели танковые учения со стрельбой в Донбассе

Украинские силовики провели танковые учения со стрельбой в Донбассе - РИА Новости, 25.11.2021

Украинские силовики провели танковые учения со стрельбой в Донбассе

Украинские силовики провели танковые учения со стрельбой в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе, сообщил в четверг пресс-центр штаба операции. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:27

2021-11-25T16:27

2021-11-25T16:27

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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Украинские силовики провели танковые учения со стрельбой в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе, сообщил в четверг пресс-центр штаба операции."В районе проведения операции объединенных сил, в Донецкой области, состоялись учения танковых подразделений. Военнослужащие показали высокий уровень мастерства, что подтверждает их готовность к выполнению задач по назначению", - говорится в сообщении в Facebook штаба.Отмечается, что во время учений отрабатывалась стрельба по целям из танков.

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в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр