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В МИД объяснили, зачем Киев нагнетает обстановку в Донбассе

В МИД объяснили, зачем Киев нагнетает обстановку в Донбассе - РИА Новости, 25.11.2021

В МИД объяснили, зачем Киев нагнетает обстановку в Донбассе

Киев, нагнетая обстановку в Донбассе, пытается отвлечь внимание от ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:26

2021-11-25T13:26

2021-11-25T13:26

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

донбасс

мария захарова

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Киев, нагнетая обстановку в Донбассе, пытается отвлечь внимание от ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очевидно цель этой массированной информационно-политической кампании заключается в нагнетании антироссийской истерии. Должно это все, как мы понимаем, отвлечь внимание от деградации социально-экономической и, кстати говоря, политической ситуации в стране. Ну и переключить это внимание на некие временные угрозы извне", - сказала она в ходе брифинга в четверг.

https://ria.ru/20211125/mid-1760694075.html

украина

донбасс

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия