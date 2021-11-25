https://ria.ru/20211125/donbass-1760696996.html
В МИД объяснили, зачем Киев нагнетает обстановку в Донбассе
В МИД объяснили, зачем Киев нагнетает обстановку в Донбассе - РИА Новости, 25.11.2021
В МИД объяснили, зачем Киев нагнетает обстановку в Донбассе
Киев, нагнетая обстановку в Донбассе, пытается отвлечь внимание от ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:26
2021-11-25T13:26
2021-11-25T13:26
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украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донбасс
мария захарова
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Киев, нагнетая обстановку в Донбассе, пытается отвлечь внимание от ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очевидно цель этой массированной информационно-политической кампании заключается в нагнетании антироссийской истерии. Должно это все, как мы понимаем, отвлечь внимание от деградации социально-экономической и, кстати говоря, политической ситуации в стране. Ну и переключить это внимание на некие временные угрозы извне", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия
В МИД объяснили, зачем Киев нагнетает обстановку в Донбассе
МИД: Киев, нагнетая обстановку в Донбассе, пытается отвлечь внимание от ситуации в стране