13:13 25.11.2021 (обновлено: 15:15 25.11.2021)
В Молдавии одобрили выделение средств для погашения долга "Газпрому"
Парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга "Газпрому"
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Молдавские депутаты согласились с поправками о выделении бюджетных денег на погашение задолженности перед "Газпромом", заявил спикер парламента Игорь Гросу.
"Парламент Молдавии одобрил поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год в финальном чтении голосами 60 депутатов", — сказал он.
Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица попросила законодателей в срочном порядке рассмотреть вопрос о предоставлении средств на выплату долга по газу, поставленному в октябре и ноябре.
Накануне Россия дала отсрочку республике до 26 ноября.
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Власти страны в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, поскольку соглашение о поставках топлива подходило к концу. С его продлением возникли сложности из-за неуплаты денег Кишиневом. Тем не менее 29 октября новый контракт — на пять лет — удалось заключить при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее погасят в течение пяти лет с учетом пени.
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В понедельник в "Газпроме" заявили, что через 48 часов прекратят поставки в Молдавию, если не получат приходившийся на 22 ноября платеж. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что обратился к правительству и попросил заем для оплаты топлива в размере около 74 миллионов долларов. Вице-премьер Андрей Спыну отметил, что власти выделят необходимые средства, но для этого Кишиневу необходимо больше времени — решение должен одобрить парламент.
Как говорили в российской компании, контракт заключили практически на условиях Молдавии, но с существенным и важным пунктом — стопроцентной платой в срок.