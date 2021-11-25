https://ria.ru/20211125/dolg-1760694323.html

В Молдавии одобрили выделение средств для погашения долга "Газпрому"

В Молдавии одобрили выделение средств для погашения долга "Газпрому" - РИА Новости, 25.11.2021

В Молдавии одобрили выделение средств для погашения долга "Газпрому"

Молдавские депутаты согласились с поправками о выделении бюджетных денег на погашение задолженности перед "Газпромом", заявил спикер парламента Игорь Гросу. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:13

2021-11-25T13:13

2021-11-25T15:15

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КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Молдавские депутаты согласились с поправками о выделении бюджетных денег на погашение задолженности перед "Газпромом", заявил спикер парламента Игорь Гросу.Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица попросила законодателей в срочном порядке рассмотреть вопрос о предоставлении средств на выплату долга по газу, поставленному в октябре и ноябре.Накануне Россия дала отсрочку республике до 26 ноября. Власти страны в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, поскольку соглашение о поставках топлива подходило к концу. С его продлением возникли сложности из-за неуплаты денег Кишиневом. Тем не менее 29 октября новый контракт — на пять лет — удалось заключить при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее погасят в течение пяти лет с учетом пени.В понедельник в "Газпроме" заявили, что через 48 часов прекратят поставки в Молдавию, если не получат приходившийся на 22 ноября платеж. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что обратился к правительству и попросил заем для оплаты топлива в размере около 74 миллионов долларов. Вице-премьер Андрей Спыну отметил, что власти выделят необходимые средства, но для этого Кишиневу необходимо больше времени — решение должен одобрить парламент.Как говорили в российской компании, контракт заключили практически на условиях Молдавии, но с существенным и важным пунктом — стопроцентной платой в срок.

https://ria.ru/20211123/moldaviya-1760296861.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/gazprom-1760531421.html

https://ria.ru/20211123/moldaviya-1760306276.html

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экономика, в мире, природный газ, молдавия, газпром, россия, игорь гросу, молдовагаз