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В ДНР заявили о более чем 350 пропавших без вести с 2014 года
В ДНР заявили о более чем 350 пропавших без вести с 2014 года - РИА Новости, 25.11.2021
В ДНР заявили о более чем 350 пропавших без вести с 2014 года
Свыше 5 тысяч человек погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике с 2014 года в результате конфликта в Донбассе, более 350 до сих пор числятся... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:32
2021-11-25T14:32
в мире
донецкая народная республика
дарья морозова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 5 тысяч человек погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике с 2014 года в результате конфликта в Донбассе, более 350 до сих пор числятся пропавшими без вести, сказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.В июле в ЛНР и ДНР были созданы органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе."Я считаю нужным озвучить те страшные цифры жертв - среди не только мирного населения, всего населения Донецкой народной республики - с 2014 года. На данный момент эта цифра составляет уже более 5 тысяч человек, в том числе 91 несовершеннолетний ребенок, еще порядка восьми тысяч человек за этот период были ранены, получили различной степени ранения. Цифры действительно очень страшные", - сказала Морозова в ходе онлайн конференции, организованной МИА "Россия сегодня".Всего с 2014 года на территории республики эксгумированы тела свыше 150 человек, личности 44 человек установлены путем проведения молекулярно-генетического исследования, при этом более 60% погибших - граждане в возрасте от 30 до 60 лет, отмечает Морозова."В большинстве случаев люди были захоронены в гражданской одежде, в которой находились в момент смерти. То есть речь идет о сугубо мирном населении. На всех телах зафиксированы признаки насильственной смерти и повреждения, характерные для боевых действий: большинство погибли от огнестрельных, мино-взрывных и осколочных ранений", - сказала омбудсмен ДНР.По словам Морозовой, еще 353 человека числятся пропавшими без вести. Она отметила, что Киев до сих пор упорно отказывается от совместной поисковой деятельности. Омбудсмен ДНР также подчеркнула, что Донецк активизирует поисковую деятельность и не остановится, пока не найдет всех пропавших без вести, связанных с конфликтом в Донбассе.
https://ria.ru/20211029/donbass-1756953978.html
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60
в мире, донецкая народная республика, дарья морозова, ситуация в днр и лнр
14:32 25.11.2021
 
В ДНР заявили о более чем 350 пропавших без вести с 2014 года

Омбудсмен ДНР Морозова: свыше 350 человек числятся пропавшими без вести с 2014 года

© Фото : Луганский Информационный ЦентрРаскопки на месте массовых стихийных захоронениях жертв конфликта в Донбассе
Раскопки на месте массовых стихийных захоронениях жертв конфликта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : Луганский Информационный Центр
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 5 тысяч человек погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике с 2014 года в результате конфликта в Донбассе, более 350 до сих пор числятся пропавшими без вести, сказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
В июле в ЛНР и ДНР были созданы органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе.
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"Я считаю нужным озвучить те страшные цифры жертв - среди не только мирного населения, всего населения Донецкой народной республики - с 2014 года. На данный момент эта цифра составляет уже более 5 тысяч человек, в том числе 91 несовершеннолетний ребенок, еще порядка восьми тысяч человек за этот период были ранены, получили различной степени ранения. Цифры действительно очень страшные", - сказала Морозова в ходе онлайн конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Всего с 2014 года на территории республики эксгумированы тела свыше 150 человек, личности 44 человек установлены путем проведения молекулярно-генетического исследования, при этом более 60% погибших - граждане в возрасте от 30 до 60 лет, отмечает Морозова.
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"В большинстве случаев люди были захоронены в гражданской одежде, в которой находились в момент смерти. То есть речь идет о сугубо мирном населении. На всех телах зафиксированы признаки насильственной смерти и повреждения, характерные для боевых действий: большинство погибли от огнестрельных, мино-взрывных и осколочных ранений", - сказала омбудсмен ДНР.
По словам Морозовой, еще 353 человека числятся пропавшими без вести. Она отметила, что Киев до сих пор упорно отказывается от совместной поисковой деятельности. Омбудсмен ДНР также подчеркнула, что Донецк активизирует поисковую деятельность и не остановится, пока не найдет всех пропавших без вести, связанных с конфликтом в Донбассе.
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