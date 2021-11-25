https://ria.ru/20211125/diktant-1760791599.html

Проверить знания культуры казачества смогут жители России и зарубежья

Проверить знания культуры казачества смогут жители России и зарубежья - РИА Новости, 25.11.2021

Проверить знания культуры казачества смогут жители России и зарубежья

Проверить знания истории и культуры российского казачества сможет любой желающий с 3 по 5 декабря 2021 года. Всероссийское казачье общество (ВсКО) проводит... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T20:41

2021-11-25T20:41

2021-11-25T20:41

российское казачество

россия

российское казачество

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Проверить знания истории и культуры российского казачества сможет любой желающий с 3 по 5 декабря 2021 года. Всероссийское казачье общество (ВсКО) проводит патриотическую общественно-просветительскую акцию "Казачий диктант – 2021" во всех регионах России и странах ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба ВсКО.Тестирование пройдет в очно-заочном формате. Участникам "Казачьего диктанта" будет предложено в течение часа ответить на 20 вопросов, разработанных экспертами. Они касаются истории, культуры и традиций российского казачества. Ответы на задания диктанта будут опубликованы 5 декабря в 20.00.Всероссийская просветительская акция "Казачий диктант" проходит второй год подряд. В 2020 году в ней приняло участие более 125 тысяч человек из всех регионов России, а также из более чем 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20211124/kontsert-1760523716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российское казачество