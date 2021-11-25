Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава
Российское казачество
https://ria.ru/20211125/diktant-1760791599.html
Проверить знания культуры казачества смогут жители России и зарубежья
Проверить знания культуры казачества смогут жители России и зарубежья - РИА Новости, 25.11.2021
Проверить знания культуры казачества смогут жители России и зарубежья
Проверить знания истории и культуры российского казачества сможет любой желающий с 3 по 5 декабря 2021 года. Всероссийское казачье общество (ВсКО) проводит... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T20:41
2021-11-25T20:41
российское казачество
россия
российское казачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760789733_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62f194add35946e5169c823612b80a1d.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Проверить знания истории и культуры российского казачества сможет любой желающий с 3 по 5 декабря 2021 года. Всероссийское казачье общество (ВсКО) проводит патриотическую общественно-просветительскую акцию "Казачий диктант – 2021" во всех регионах России и странах ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба ВсКО.Тестирование пройдет в очно-заочном формате. Участникам "Казачьего диктанта" будет предложено в течение часа ответить на 20 вопросов, разработанных экспертами. Они касаются истории, культуры и традиций российского казачества. Ответы на задания диктанта будут опубликованы 5 декабря в 20.00.Всероссийская просветительская акция "Казачий диктант" проходит второй год подряд. В 2020 году в ней приняло участие более 125 тысяч человек из всех регионов России, а также из более чем 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20211124/kontsert-1760523716.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760789733_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_53e79a60e43ee9d3482df4304d30f827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российское казачество
20:41 25.11.2021
 

Проверить знания культуры казачества смогут жители России и зарубежья

© РИА Новости / Виталий ТимкивВыступление ансамбля казачьей песни "Криница"
Выступление ансамбля казачьей песни Криница - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Проверить знания истории и культуры российского казачества сможет любой желающий с 3 по 5 декабря 2021 года. Всероссийское казачье общество (ВсКО) проводит патриотическую общественно-просветительскую акцию "Казачий диктант – 2021" во всех регионах России и странах ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба ВсКО.
Тестирование пройдет в очно-заочном формате. Участникам "Казачьего диктанта" будет предложено в течение часа ответить на 20 вопросов, разработанных экспертами. Они касаются истории, культуры и традиций российского казачества. Ответы на задания диктанта будут опубликованы 5 декабря в 20.00.
Гала-концерт победителей отборочных этапов Всероссийского фольклорного конкурса Казачий круг в Москве
24 ноября, 14:40Российское казачество
Разнообразие казачьей культуры показали на концерте в Москве
Всероссийская просветительская акция "Казачий диктант" проходит второй год подряд. В 2020 году в ней приняло участие более 125 тысяч человек из всех регионов России, а также из более чем 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.
 
Российское казачествоРоссияРоссийское казачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
23:23Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
23:20ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику
23:17В Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев
Лента новостейМолния
"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестеринаЭстония передала России останки трех солдат Красной армии ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностикуВ Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев