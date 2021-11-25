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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/covid-19-1760756328.html
В Таганроге заявили об очередях на вскрытие в моргах из-за COVID-19
В Таганроге заявили об очередях на вскрытие в моргах из-за COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
В Таганроге заявили об очередях на вскрытие в моргах из-за COVID-19
Ситуация с хранением тел умерших от коронавируса в Таганроге Ростовской области критическая из-за того, что площади патолого-анатомического бюро не... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:22
2021-11-25T17:22
распространение коронавируса
общество
таганрог
ростовская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Ситуация с хранением тел умерших от коронавируса в Таганроге Ростовской области критическая из-за того, что площади патолого-анатомического бюро не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке, сообщил РИА Новости представитель администрации Таганрога.Ранее в Telegram-каналах появилось видео с большим количеством черных пакетов на заднем дворе здания. Как утверждается, в мешках находятся тела умерших из-за образовавшейся очереди на вскрытие."В связи с тем, что занимаемые патолого-анатомическим бюро Таганрога площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузки в настоящее время действительно сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от новой коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что для стабилизации ситуации количество вскрытий тел умерших уже увеличили. "Данная мера приведет к постепенной ликвидации очередности, из-за значительного скопления тел в предыдущие дни", - уточнил он, добавив, что для хранения тел также приспособили холодильную камеру, предназначенную для хранения биопсийного материала.Кроме того, по его словам, городское управление здравоохранения готовит предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования. При этом остается актуальным вопрос строительства в городе морга соответствующей площади.
https://ria.ru/20211019/covid-19-1755177191.html
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общество, таганрог, ростовская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:22 25.11.2021
 
В Таганроге заявили об очередях на вскрытие в моргах из-за COVID-19

Власти Таганрога заявили о критической ситуации с хранением тел умерших от COVID-19

© Depositphotos / photographee.euМорг
Морг - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Depositphotos / photographee.eu
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Ситуация с хранением тел умерших от коронавируса в Таганроге Ростовской области критическая из-за того, что площади патолого-анатомического бюро не соответствуют требованиям и возросшей нагрузке, сообщил РИА Новости представитель администрации Таганрога.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео с большим количеством черных пакетов на заднем дворе здания. Как утверждается, в мешках находятся тела умерших из-за образовавшейся очереди на вскрытие.
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"В связи с тем, что занимаемые патолого-анатомическим бюро Таганрога площади не соответствуют требованиям и возросшей нагрузки в настоящее время действительно сложилась критическая ситуация с хранением тел умерших от новой коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что для стабилизации ситуации количество вскрытий тел умерших уже увеличили. "Данная мера приведет к постепенной ликвидации очередности, из-за значительного скопления тел в предыдущие дни", - уточнил он, добавив, что для хранения тел также приспособили холодильную камеру, предназначенную для хранения биопсийного материала.
Кроме того, по его словам, городское управление здравоохранения готовит предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования. При этом остается актуальным вопрос строительства в городе морга соответствующей площади.
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