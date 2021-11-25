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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/covid-19-1760724950.html
Путин позитивно оценил сотрудничество с Сербией по борьбе с COVID-19
Путин позитивно оценил сотрудничество с Сербией по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
Путин позитивно оценил сотрудничество с Сербией по борьбе с COVID-19
Сотрудничество России и Сербии в борьбе с коронавирусом развивается позитивно, как и взаимодействие по военной линии, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:14
2021-11-25T15:29
распространение коронавируса
сербия
россия
в мире
владимир путин
александр вучич
коронавирус covid-19
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СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России и Сербии в борьбе с коронавирусом развивается позитивно, как и взаимодействие по военной линии, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем."Мне отрадно отметить, что мы не просто осуществили поставку "Спутника V" в Сербию, но и наладили производство в Белграде, что чрезвычайно важно и для Сербии, и для близлежащих стран, куда вы можете поставлять продукцию со своего предприятия. Так что этот очень позитивный момент нашего сотрудничества тоже говорит о доверии взаимном и о достаточно глубокой кооперации", - сказал Путин."Я уже не говорю о военной составляющей нашего взаимодействия. Регулярно проводим совместные учения, развиваем это взаимодействие по линии силовых ведомств, министерств обороны, генеральных штабов. И это тоже, безусловно, идет на пользу двум странам", - добавил президент РФ.
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сербия, россия, в мире, владимир путин, александр вучич, коронавирус covid-19
15:14 25.11.2021 (обновлено: 15:29 25.11.2021)
 
Путин позитивно оценил сотрудничество с Сербией по борьбе с COVID-19

Президент Путин: сотрудничество с Сербией по борьбе с COVID-19 позитивно, как и военное

© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкЖители Белграда во время вакцинации от COVID-19 российским препаратом Sputnik V
Жители Белграда во время вакцинации от COVID-19 российским препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России и Сербии в борьбе с коронавирусом развивается позитивно, как и взаимодействие по военной линии, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
"Мне отрадно отметить, что мы не просто осуществили поставку "Спутника V" в Сербию, но и наладили производство в Белграде, что чрезвычайно важно и для Сербии, и для близлежащих стран, куда вы можете поставлять продукцию со своего предприятия. Так что этот очень позитивный момент нашего сотрудничества тоже говорит о доверии взаимном и о достаточно глубокой кооперации", - сказал Путин.
"Я уже не говорю о военной составляющей нашего взаимодействия. Регулярно проводим совместные учения, развиваем это взаимодействие по линии силовых ведомств, министерств обороны, генеральных штабов. И это тоже, безусловно, идет на пользу двум странам", - добавил президент РФ.
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Распространение коронавирусаСербияРоссияВ миреВладимир ПутинАлександр ВучичКоронавирус COVID-19
 
 
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