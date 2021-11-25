https://ria.ru/20211125/covid-19-1760724950.html

Путин позитивно оценил сотрудничество с Сербией по борьбе с COVID-19

Путин позитивно оценил сотрудничество с Сербией по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021

Путин позитивно оценил сотрудничество с Сербией по борьбе с COVID-19

Сотрудничество России и Сербии в борьбе с коронавирусом развивается позитивно, как и взаимодействие по военной линии, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:14

2021-11-25T15:14

2021-11-25T15:29

распространение коронавируса

сербия

россия

в мире

владимир путин

александр вучич

коронавирус covid-19

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СОЧИ, 25 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России и Сербии в борьбе с коронавирусом развивается позитивно, как и взаимодействие по военной линии, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем."Мне отрадно отметить, что мы не просто осуществили поставку "Спутника V" в Сербию, но и наладили производство в Белграде, что чрезвычайно важно и для Сербии, и для близлежащих стран, куда вы можете поставлять продукцию со своего предприятия. Так что этот очень позитивный момент нашего сотрудничества тоже говорит о доверии взаимном и о достаточно глубокой кооперации", - сказал Путин."Я уже не говорю о военной составляющей нашего взаимодействия. Регулярно проводим совместные учения, развиваем это взаимодействие по линии силовых ведомств, министерств обороны, генеральных штабов. И это тоже, безусловно, идет на пользу двум странам", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20210607/sputnik-1735943039.html

сербия

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сербия, россия, в мире, владимир путин, александр вучич, коронавирус covid-19