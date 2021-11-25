https://ria.ru/20211125/chatbot-1760527212.html

В Москве появился чат-бот, сообщающий о работе общественного транспорта

В Москве появился чат-бот, сообщающий о работе общественного транспорта - РИА Новости, 25.11.2021

В Москве появился чат-бот, сообщающий о работе общественного транспорта

Чат-бот Александра научилась строить маршруты из Москвы в другие города, также теперь ее можно спросить о графике наземного транспорта, сообщается в... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T06:09

2021-11-25T06:09

2021-11-25T06:09

туризм

технологии

департамент транспорта г. москвы

новости - туризм

туристы

маршруты

московское центральное кольцо (мцк)

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Чат-бот Александра научилась строить маршруты из Москвы в другие города, также теперь ее можно спросить о графике наземного транспорта, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса."Чат-бот Александра в режиме 24/7 помогает по вопросам, связанным с работой метро, трамваев, МЦК и МЦД. Это удобно — пассажиры получают ответ за несколько секунд. Теперь ее можно спросить о наземном транспорте и междугородних маршрутах из Москвы. Пока это работает в тестовом режиме", — говорится в сообщении.Отмечается, что программа способна не только ответить на вопросы, но и помочь спланировать поездку в другие города.Написать чат-боту можно на сайте Дептранса, в приложении "Метро Москвы", в телеграме и Вконтакте.

https://ria.ru/20211124/tsb-1760492290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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