Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211125/chatbot-1760527212.html
В Москве появился чат-бот, сообщающий о работе общественного транспорта
В Москве появился чат-бот, сообщающий о работе общественного транспорта - РИА Новости, 25.11.2021
В Москве появился чат-бот, сообщающий о работе общественного транспорта
Чат-бот Александра научилась строить маршруты из Москвы в другие города, также теперь ее можно спросить о графике наземного транспорта, сообщается в... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T06:09
2021-11-25T06:09
туризм
технологии
департамент транспорта г. москвы
новости - туризм
туристы
маршруты
московское центральное кольцо (мцк)
московские центральные диаметры (мцд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760184249_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_d14936e6af21cd042b16c73e6a8eb815.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Чат-бот Александра научилась строить маршруты из Москвы в другие города, также теперь ее можно спросить о графике наземного транспорта, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса."Чат-бот Александра в режиме 24/7 помогает по вопросам, связанным с работой метро, трамваев, МЦК и МЦД. Это удобно — пассажиры получают ответ за несколько секунд. Теперь ее можно спросить о наземном транспорте и междугородних маршрутах из Москвы. Пока это работает в тестовом режиме", — говорится в сообщении.Отмечается, что программа способна не только ответить на вопросы, но и помочь спланировать поездку в другие города.Написать чат-боту можно на сайте Дептранса, в приложении "Метро Москвы", в телеграме и Вконтакте.
https://ria.ru/20211124/tsb-1760492290.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760184249_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_c9f1b218887b51c10481b1841ddf3ad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, департамент транспорта г. москвы, новости - туризм, туристы, маршруты, московское центральное кольцо (мцк), московские центральные диаметры (мцд), общество, москва
06:09 25.11.2021
 
В Москве появился чат-бот, сообщающий о работе общественного транспорта

Чат-бот Александра научилась строить маршруты из Москвы в другие города

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМосковская Кольцевая Автомобильная дорога
Московская Кольцевая Автомобильная дорога - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Чат-бот Александра научилась строить маршруты из Москвы в другие города, также теперь ее можно спросить о графике наземного транспорта, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Чат-бот Александра в режиме 24/7 помогает по вопросам, связанным с работой метро, трамваев, МЦК и МЦД. Это удобно — пассажиры получают ответ за несколько секунд. Теперь ее можно спросить о наземном транспорте и междугородних маршрутах из Москвы. Пока это работает в тестовом режиме", — говорится в сообщении.
Отмечается, что программа способна не только ответить на вопросы, но и помочь спланировать поездку в другие города.
Написать чат-боту можно на сайте Дептранса, в приложении "Метро Москвы", в телеграме и Вконтакте.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 12:24Туризм
В Таиланде планируют начать прием карт "Мир"
 
ТуризмТехнологииДепартамент транспорта г. МосквыНовости - ТуризмтуристымаршрутыМосковское центральное кольцо (МЦК)Московские центральные диаметры (МЦД)ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
23:23Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
23:20ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику
23:17В Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев
Лента новостейМолния
"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестеринаЭстония передала России останки трех солдат Красной армии ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностикуВ Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев