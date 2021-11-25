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В Москве появился чат-бот, сообщающий о работе общественного транспорта
В Москве появился чат-бот, сообщающий о работе общественного транспорта - РИА Новости, 25.11.2021
В Москве появился чат-бот, сообщающий о работе общественного транспорта
Чат-бот Александра научилась строить маршруты из Москвы в другие города, также теперь ее можно спросить о графике наземного транспорта, сообщается в... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T06:09
2021-11-25T06:09
2021-11-25T06:09
туризм
технологии
департамент транспорта г. москвы
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туристы
маршруты
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Чат-бот Александра научилась строить маршруты из Москвы в другие города, также теперь ее можно спросить о графике наземного транспорта, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса."Чат-бот Александра в режиме 24/7 помогает по вопросам, связанным с работой метро, трамваев, МЦК и МЦД. Это удобно — пассажиры получают ответ за несколько секунд. Теперь ее можно спросить о наземном транспорте и междугородних маршрутах из Москвы. Пока это работает в тестовом режиме", — говорится в сообщении.Отмечается, что программа способна не только ответить на вопросы, но и помочь спланировать поездку в другие города.Написать чат-боту можно на сайте Дептранса, в приложении "Метро Москвы", в телеграме и Вконтакте.
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технологии, департамент транспорта г. москвы, новости - туризм, туристы, маршруты, московское центральное кольцо (мцк), московские центральные диаметры (мцд), общество, москва
В Москве появился чат-бот, сообщающий о работе общественного транспорта
Чат-бот Александра научилась строить маршруты из Москвы в другие города