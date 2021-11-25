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В Подмосковье утвердили изменения в бюджет на 2021 год

В Подмосковье утвердили изменения в бюджет на 2021 год - РИА Новости, 25.11.2021

В Подмосковье утвердили изменения в бюджет на 2021 год

Депутаты Московской областной думы утвердили в трех чтениях изменения в бюджет на 2021 год. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:43

2021-11-25T12:43

2021-11-25T12:43

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КРАСНОГОРСК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы утвердили в трех чтениях изменения в бюджет на 2021 год.Так, в пояснительной записке, к проекту закона Московской области "О внесении изменений в Закон Московской области "О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", говорится, что доходы бюджета Московской области предлагается увеличить на 64,3 миллиона рублей в 2021 году, на 66,9 миллиона рублей в 2022 году и на 84,1 миллион рублей в 2023 году."Дефицит бюджета сократился почти на 4,5% или на 41 миллиард рублей и составит по итогам года 28 млрд рублей, что является очень позитивным изменением", - сказала в ходе своего выступления заместитель министра экономики и финансов Подмосковья Софья Донская.

https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740398219.html

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московская область (подмосковье), московская областная дума, жкх