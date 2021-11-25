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Краснодарский край
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На соцсферу Кубани выделят около 70% бюджета
На соцсферу Кубани выделят около 70% бюджета - РИА Новости, 25.11.2021
На соцсферу Кубани выделят около 70% бюджета
Расходная часть бюджета Краснодарского края сохранила социальную направленность, в следующем году на соцсферу выделят около 70%, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:42
2021-11-25T11:42
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
игорь галась
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Расходная часть бюджета Краснодарского края сохранила социальную направленность, в следующем году на соцсферу выделят около 70%, сообщает администрация региона.Проект закона "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" внес в заксобрания края 29 октября в качестве законодательной инициативы губернатор региона Вениамин Кондратьев. В соответствии с бюджетным законодательством к первому чтению законопроекта глава Кубани внес предложения по корректировке доходной и расходной частей."Расходная часть бюджета сохранила социальную направленность. В 2022 году на социальную сферу выделят порядка 70%. Продолжится реализация ранее намеченных планов по инвестиционному развитию региона, созданию общественной инфраструктуры", - говорится в сообщении.По словам председателя заксобрания Юрия Бурлачко, к планированию бюджетных параметров применён взвешенный подход. "В доходных источниках учтены положительные темпы роста в экономике, которая вернулась на докризисный уровень. В расходной части предусмотрены ресурсы на устойчивое социально-экономическое развитие Краснодарского края в рамках реализации национальных и региональных проектов", – приводятся слова спикера ЗС.Как добавил замгубернатора Игорь Галась, краевой бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в полной мере отвечает национальным целям развития страны до 2030 года. "Прогноз регионального министерства экономики на ближайшие три года в целом предполагает выход на устойчивые темпы роста большинства отраслей экономики края", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20211124/kuban-1760609999.html
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, игорь галась
11:42 25.11.2021
 
На соцсферу Кубани выделят около 70% бюджета

На социальную сферу Краснодарского края в 2022 году выделят около 70% бюджета

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Расходная часть бюджета Краснодарского края сохранила социальную направленность, в следующем году на соцсферу выделят около 70%, сообщает администрация региона.
Проект закона "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" внес в заксобрания края 29 октября в качестве законодательной инициативы губернатор региона Вениамин Кондратьев. В соответствии с бюджетным законодательством к первому чтению законопроекта глава Кубани внес предложения по корректировке доходной и расходной частей.
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"Расходная часть бюджета сохранила социальную направленность. В 2022 году на социальную сферу выделят порядка 70%. Продолжится реализация ранее намеченных планов по инвестиционному развитию региона, созданию общественной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По словам председателя заксобрания Юрия Бурлачко, к планированию бюджетных параметров применён взвешенный подход. "В доходных источниках учтены положительные темпы роста в экономике, которая вернулась на докризисный уровень. В расходной части предусмотрены ресурсы на устойчивое социально-экономическое развитие Краснодарского края в рамках реализации национальных и региональных проектов", – приводятся слова спикера ЗС.
Как добавил замгубернатора Игорь Галась, краевой бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в полной мере отвечает национальным целям развития страны до 2030 года. "Прогноз регионального министерства экономики на ближайшие три года в целом предполагает выход на устойчивые темпы роста большинства отраслей экономики края", - заключили в ведомстве.
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