https://ria.ru/20211125/byudzhet-1760673398.html

На соцсферу Кубани выделят около 70% бюджета

На соцсферу Кубани выделят около 70% бюджета - РИА Новости, 25.11.2021

На соцсферу Кубани выделят около 70% бюджета

Расходная часть бюджета Краснодарского края сохранила социальную направленность, в следующем году на соцсферу выделят около 70%, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:42

2021-11-25T11:42

2021-11-25T11:42

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

игорь галась

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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Расходная часть бюджета Краснодарского края сохранила социальную направленность, в следующем году на соцсферу выделят около 70%, сообщает администрация региона.Проект закона "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" внес в заксобрания края 29 октября в качестве законодательной инициативы губернатор региона Вениамин Кондратьев. В соответствии с бюджетным законодательством к первому чтению законопроекта глава Кубани внес предложения по корректировке доходной и расходной частей."Расходная часть бюджета сохранила социальную направленность. В 2022 году на социальную сферу выделят порядка 70%. Продолжится реализация ранее намеченных планов по инвестиционному развитию региона, созданию общественной инфраструктуры", - говорится в сообщении.По словам председателя заксобрания Юрия Бурлачко, к планированию бюджетных параметров применён взвешенный подход. "В доходных источниках учтены положительные темпы роста в экономике, которая вернулась на докризисный уровень. В расходной части предусмотрены ресурсы на устойчивое социально-экономическое развитие Краснодарского края в рамках реализации национальных и региональных проектов", – приводятся слова спикера ЗС.Как добавил замгубернатора Игорь Галась, краевой бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в полной мере отвечает национальным целям развития страны до 2030 года. "Прогноз регионального министерства экономики на ближайшие три года в целом предполагает выход на устойчивые темпы роста большинства отраслей экономики края", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20211124/kuban-1760609999.html

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краснодарский край

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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, игорь галась