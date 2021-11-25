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Подмосковный суд обязал вернуть филиппинскому политику суррогатных детей
Подмосковный суд обязал вернуть филиппинскому политику суррогатных детей - РИА Новости, 25.11.2021
Подмосковный суд обязал вернуть филиппинскому политику суррогатных детей
Видновский суд Подмосковья обязал вернуть филиппинскому политику Фреденилю Кастро детей-близнецов, рожденных суррогатной матерью в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T22:43
2021-11-25T22:43
филиппины
украина
москва
игорь трунов
суррогатное материнство
близнецы
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Видновский суд Подмосковья обязал вернуть филиппинскому политику Фреденилю Кастро детей-близнецов, рожденных суррогатной матерью в Москве, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.Он уточнил, что решение основано на заключении экспертизы.По его словам, в суде слушается дело по еще одному ребенку. Его биологический отец - гражданин США Конрадо Потенсиано, а суррогатная мать - гражданка Украины. Мальчик родился в конце 2019 года, но в рамках дела о торговле детьми от суррогатных матерей следователи изъяли документы, лишили суррогатную мать родительских прав и поместили ребенка в психиатрический Видновский детдом."По семье Потенсиано заседание состоится 30 ноября, скорее всего, тоже будет решение", - отметил Трунов.Детей изъяли в рамках резонансного расследования, начатого после смерти младенца в подмосковном поселке. Сейчас близнецы находятся в Видновском доме ребенка.Трунов ранее объяснил РИА Новости, что суррогатная мать детей Кастро, гражданка Украины, была согласна с условиями сделки, а до этого, тоже от суррогатных матерей в России, у семьи политика родилось еще пять детей.По делу о суррогатных матерях задержаны восемь человек, в том числе руководители специализированных агентств и врачи. По данным следствия, предоставляя эти услуги в 2014-2020 годах в Москве, они нарушили российские законы "в области использования вспомогательных репродуктивных технологий".
https://ria.ru/20211117/matkapital-1759415163.html
https://ria.ru/20211026/deti-1756314785.html
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филиппины, украина, москва, игорь трунов, суррогатное материнство, близнецы, россия
22:43 25.11.2021
 
Подмосковный суд обязал вернуть филиппинскому политику суррогатных детей

Суд в Подмосковье обязал вернуть филиппинскому политику близнецов от суррогатной матери

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Видновский суд Подмосковья обязал вернуть филиппинскому политику Фреденилю Кастро детей-близнецов, рожденных суррогатной матерью в Москве, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.
"Видновский суд обязал опеку и детский дом передать Анику и Артуро Кастро их филиппинским родителям", - сказал адвокат.
Он уточнил, что решение основано на заключении экспертизы.
По его словам, в суде слушается дело по еще одному ребенку. Его биологический отец - гражданин США Конрадо Потенсиано, а суррогатная мать - гражданка Украины. Мальчик родился в конце 2019 года, но в рамках дела о торговле детьми от суррогатных матерей следователи изъяли документы, лишили суррогатную мать родительских прав и поместили ребенка в психиатрический Видновский детдом.
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"По семье Потенсиано заседание состоится 30 ноября, скорее всего, тоже будет решение", - отметил Трунов.
Детей изъяли в рамках резонансного расследования, начатого после смерти младенца в подмосковном поселке. Сейчас близнецы находятся в Видновском доме ребенка.
Трунов ранее объяснил РИА Новости, что суррогатная мать детей Кастро, гражданка Украины, была согласна с условиями сделки, а до этого, тоже от суррогатных матерей в России, у семьи политика родилось еще пять детей.
По делу о суррогатных матерях задержаны восемь человек, в том числе руководители специализированных агентств и врачи. По данным следствия, предоставляя эти услуги в 2014-2020 годах в Москве, они нарушили российские законы "в области использования вспомогательных репродуктивных технологий".
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ФилиппиныУкраинаМоскваИгорь Труновсуррогатное материнствоблизнецыРоссия
 
 
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