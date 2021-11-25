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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211125/bezopasnost-1760699813.html
В ЯНАО усилят меры безопасности в период новогодних праздников
В ЯНАО усилят меры безопасности в период новогодних праздников - РИА Новости, 25.11.2021
В ЯНАО усилят меры безопасности в период новогодних праздников
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил усилить меры безопасности в период новогодних и рождественских праздников, сообщает РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:36
2021-11-25T13:36
ямало-ненецкий автономный округ
общество
салехард
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил усилить меры безопасности в период новогодних и рождественских праздников, сообщает пресс-служба главы региона.В Салехарде прошло заключительное в 2021 году заседание антитеррористической комиссии под руководством губернатора. Участие в совещании приняли представители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, руководители правоохранительных органов."Совсем скоро Ямал начнет готовиться к праздникам. По всему округу будут проходить мероприятия. И наша главная задача в этот период – обеспечить безопасность северян. Поручаю усилить все необходимые меры", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Вопросы повестки касались повышения эффективности работы по противодействию идеологии терроризма, усиления мер антитеррористической защищенности объектов транспорта, образования, топливно-энергетического комплекса, а также обеспечения безопасности новогодних и рождественских праздников.На заседании также подвели итоги работы по обеспечению безопасности на объектах образования. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что трагические события этого года показали, что это одна из важнейших задач. По словам главы региона, необходимо усилить работу по профилактике терроризма среди молодежи и антитеррористическую защищенность объектов социальной инфраструктуры."Весь этот год велась активная работа по усилению систем безопасности на объектах образования. На сегодняшний день они полностью оборудованы системами оповещения о чрезвычайных ситуациях, видеонаблюдением и кнопками экстренного реагирования. В следующем году продолжим эту работу, средства заложены в проект бюджета", - цитирует пресс-служба директора департамента образования округа Марину Кравец.Власти отмечают, что на Ямале с 2018 года созданы волонтерские объединения по выявлению деструктивного контента в сети. За три квартала 2021 года передано в правоохранительные органы более 140 материалов.
https://ria.ru/20211119/talanty-1759841225.html
https://ria.ru/20211125/yanao-1760680680.html
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общество, салехард, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, россия
13:36 25.11.2021
 
В ЯНАО усилят меры безопасности в период новогодних праздников

Губернатор ЯНАО Артюхов поручил усилить меры безопасности в период новогодних праздников

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСовременная жилая застройка в Салехарде
Современная жилая застройка в Салехарде - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил усилить меры безопасности в период новогодних и рождественских праздников, сообщает пресс-служба главы региона.
В Салехарде прошло заключительное в 2021 году заседание антитеррористической комиссии под руководством губернатора. Участие в совещании приняли представители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, руководители правоохранительных органов.
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"Совсем скоро Ямал начнет готовиться к праздникам. По всему округу будут проходить мероприятия. И наша главная задача в этот период – обеспечить безопасность северян. Поручаю усилить все необходимые меры", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Вопросы повестки касались повышения эффективности работы по противодействию идеологии терроризма, усиления мер антитеррористической защищенности объектов транспорта, образования, топливно-энергетического комплекса, а также обеспечения безопасности новогодних и рождественских праздников.
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На заседании также подвели итоги работы по обеспечению безопасности на объектах образования. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что трагические события этого года показали, что это одна из важнейших задач. По словам главы региона, необходимо усилить работу по профилактике терроризма среди молодежи и антитеррористическую защищенность объектов социальной инфраструктуры.
"Весь этот год велась активная работа по усилению систем безопасности на объектах образования. На сегодняшний день они полностью оборудованы системами оповещения о чрезвычайных ситуациях, видеонаблюдением и кнопками экстренного реагирования. В следующем году продолжим эту работу, средства заложены в проект бюджета", - цитирует пресс-служба директора департамента образования округа Марину Кравец.
Власти отмечают, что на Ямале с 2018 года созданы волонтерские объединения по выявлению деструктивного контента в сети. За три квартала 2021 года передано в правоохранительные органы более 140 материалов.
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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоСалехардЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий АртюховРоссия
 
 
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