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На Украине военные сбили принадлежащий полиции беспилотник, пишут СМИ
На Украине военные сбили принадлежащий полиции беспилотник, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2021
На Украине военные сбили принадлежащий полиции беспилотник, пишут СМИ
Военные в Одессе сбили новый полицейский мультикоптер стоимостью 55,5 тысячи долларов, сообщило в четверг местное издание "Думская" со ссылкой на источники в... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:33
2021-11-25T17:33
в мире
украина
одесса
вооруженные силы украины
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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Военные в Одессе сбили новый полицейский мультикоптер стоимостью 55,5 тысячи долларов, сообщило в четверг местное издание "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах."Одесские полицейские лишились новенького мультикоптера DJI Matrice 300 RTK, который приобрели совсем недавно, в конце октября, почти за 1,5 миллиона гривен (около 55,5 тысячи долларов). Инцидент произошел вчера во время антитеррористических учений на окраине города", - говорится в сообщении.По данным издания, полицейские решили испытать дрон и пригласили для запуска специалистов из Киева. При этом место для пробного полета они выбрали возле армейских складов с горючим. Уже через десять минут после пуска аппарат вдруг перестал выходить на связь."Пока незадачливые "авиаторы" искали коптер, от военных в главное управление Национальной полиции поступил сигнал о неопознанном летательном объекте, летающем над складами. Полицейские, не знающие об экзерсисах коллег, решили подключиться к охоте за вероятным воздушным шпионом. И даже объявили премию в две тысячи гривен (около 75 долларов) за приземленный аппарат. Однако к тому времени военные уже справились с задачей самостоятельно. Ситуация, знаете ли, напряженная, шпион — не шпион… Сказано – сделано, прибор был просто прострелен меткой очередью из автомата Калашникова", - сообщает издание.Сбитый мультикоптер был оснащен спутниковой системой позиционирования, системой инфракрасных датчиков, тепловизором, камерой с зумом, камерой с широкоугольным объективом и лазерным дальномером.
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в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины
17:33 25.11.2021
 
На Украине военные сбили принадлежащий полиции беспилотник, пишут СМИ

"Думская": военные в Одессе сбили принадлежащий полиции беспилотник за 1,5 миллиона гривен

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкСотрудники Управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во время церемонии принесения присяги в Киеве
Сотрудники Управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во время церемонии принесения присяги в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Военные в Одессе сбили новый полицейский мультикоптер стоимостью 55,5 тысячи долларов, сообщило в четверг местное издание "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Одесские полицейские лишились новенького мультикоптера DJI Matrice 300 RTK, который приобрели совсем недавно, в конце октября, почти за 1,5 миллиона гривен (около 55,5 тысячи долларов). Инцидент произошел вчера во время антитеррористических учений на окраине города", - говорится в сообщении.
По данным издания, полицейские решили испытать дрон и пригласили для запуска специалистов из Киева. При этом место для пробного полета они выбрали возле армейских складов с горючим. Уже через десять минут после пуска аппарат вдруг перестал выходить на связь.
"Пока незадачливые "авиаторы" искали коптер, от военных в главное управление Национальной полиции поступил сигнал о неопознанном летательном объекте, летающем над складами. Полицейские, не знающие об экзерсисах коллег, решили подключиться к охоте за вероятным воздушным шпионом. И даже объявили премию в две тысячи гривен (около 75 долларов) за приземленный аппарат. Однако к тому времени военные уже справились с задачей самостоятельно. Ситуация, знаете ли, напряженная, шпион — не шпион… Сказано – сделано, прибор был просто прострелен меткой очередью из автомата Калашникова", - сообщает издание.
Сбитый мультикоптер был оснащен спутниковой системой позиционирования, системой инфракрасных датчиков, тепловизором, камерой с зумом, камерой с широкоугольным объективом и лазерным дальномером.
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