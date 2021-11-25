https://ria.ru/20211125/bespilotnik-1760758969.html

На Украине военные сбили принадлежащий полиции беспилотник, пишут СМИ

На Украине военные сбили принадлежащий полиции беспилотник, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2021

На Украине военные сбили принадлежащий полиции беспилотник, пишут СМИ

Военные в Одессе сбили новый полицейский мультикоптер стоимостью 55,5 тысячи долларов, сообщило в четверг местное издание "Думская" со ссылкой на источники в... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:33

2021-11-25T17:33

2021-11-25T17:33

в мире

украина

одесса

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150600/80/1506008051_0:209:2899:1839_1920x0_80_0_0_899653d49b1c86ab78d8b9522de7aa83.jpg

КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Военные в Одессе сбили новый полицейский мультикоптер стоимостью 55,5 тысячи долларов, сообщило в четверг местное издание "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах."Одесские полицейские лишились новенького мультикоптера DJI Matrice 300 RTK, который приобрели совсем недавно, в конце октября, почти за 1,5 миллиона гривен (около 55,5 тысячи долларов). Инцидент произошел вчера во время антитеррористических учений на окраине города", - говорится в сообщении.По данным издания, полицейские решили испытать дрон и пригласили для запуска специалистов из Киева. При этом место для пробного полета они выбрали возле армейских складов с горючим. Уже через десять минут после пуска аппарат вдруг перестал выходить на связь."Пока незадачливые "авиаторы" искали коптер, от военных в главное управление Национальной полиции поступил сигнал о неопознанном летательном объекте, летающем над складами. Полицейские, не знающие об экзерсисах коллег, решили подключиться к охоте за вероятным воздушным шпионом. И даже объявили премию в две тысячи гривен (около 75 долларов) за приземленный аппарат. Однако к тому времени военные уже справились с задачей самостоятельно. Ситуация, знаете ли, напряженная, шпион — не шпион… Сказано – сделано, прибор был просто прострелен меткой очередью из автомата Калашникова", - сообщает издание.Сбитый мультикоптер был оснащен спутниковой системой позиционирования, системой инфракрасных датчиков, тепловизором, камерой с зумом, камерой с широкоугольным объективом и лазерным дальномером.

https://ria.ru/20210531/bespilotnik-1735011067.html

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины