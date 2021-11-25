https://ria.ru/20211125/baykal-1760694973.html
Треск замерзшего Байкала привел в ужас иностранцев
Развлечение россиян на Байкале испугало иностранцев - РИА Новости, 25.11.2021
Треск замерзшего Байкала привел в ужас иностранцев
Пользователей американской социальной сети Reddit удивило видео, на котором слышен треск заледеневшего озера Байкал под ногами конькобежца. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:15
2021-11-25T13:15
2021-11-25T13:27
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пользователей американской социальной сети Reddit удивило видео, на котором слышен треск заледеневшего озера Байкал под ногами конькобежца.Прежде всего комментаторы задались вопросом, насколько безопасно передвигаться по такой поверхности."Зачем рассекать на коньках, если под тобой лед трещит?" — поинтересовался Yurrrr__Brooklyn347.К ним на помощь пришли более осведомленные подписчики, объяснив, что это безопасно. "Этот треск — нормальное явление. Лед трескается из-за внутреннего давления, он расширяется при замерзании", — рассказал Spark_Viking, добавив, что о надежности замерзшей поверхности озера также свидетельствует ее прозрачность.Своим личным опытом поделился пользователь под ником nopers9.Большинство комментаторов выразили восхищение кадрами."Звуковые эффекты нереальные", — считает Engeloid."Это музыка для моих ушей", — отметил Twocoolshoes.Кроме того, некоторые сравнили треск льда со звуками, которые издают лазеры в фильме "Звездный войны", а также детеныши аллигаторов.
https://ria.ru/20211124/yakutiya-1760463610.html
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в мире, байкал, россия, новости - туризм
13:15 25.11.2021 (обновлено: 13:27 25.11.2021)
Развлечение россиян на Байкале испугало иностранцев
Треск льда на Байкале под ногами конькобежца испугал пользователей Reddit
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Пользователей американской социальной сети Reddit
удивило видео, на котором слышен треск заледеневшего озера Байкал
под ногами конькобежца.
Прежде всего комментаторы задались вопросом, насколько безопасно передвигаться по такой поверхности.
"Зачем рассекать на коньках, если под тобой лед трещит?" — поинтересовался Yurrrr__Brooklyn347.
"Этот парень храбрец или совсем уже?" — написал Soilednappies.
К ним на помощь пришли более осведомленные подписчики, объяснив, что это безопасно.
"Этот треск — нормальное явление. Лед трескается из-за внутреннего давления, он расширяется при замерзании", — рассказал Spark_Viking, добавив, что о надежности замерзшей поверхности озера также свидетельствует ее прозрачность.
Своим личным опытом поделился пользователь под ником nopers9.
"На таком льду можно прыгать. И на машине ездить. Он толще, чем кажется", — пояснил он.
Большинство комментаторов выразили восхищение кадрами.
"Звуковые эффекты нереальные", — считает Engeloid.
"Это музыка для моих ушей", — отметил Twocoolshoes.
Кроме того, некоторые сравнили треск льда со звуками, которые издают лазеры в фильме "Звездный войны", а также детеныши аллигаторов.