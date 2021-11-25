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Треск замерзшего Байкала привел в ужас иностранцев

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Треск замерзшего Байкала привел в ужас иностранцев

Пользователей американской социальной сети Reddit удивило видео, на котором слышен треск заледеневшего озера Байкал под ногами конькобежца. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:15

2021-11-25T13:15

2021-11-25T13:27

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пользователей американской социальной сети Reddit удивило видео, на котором слышен треск заледеневшего озера Байкал под ногами конькобежца.Прежде всего комментаторы задались вопросом, насколько безопасно передвигаться по такой поверхности."Зачем рассекать на коньках, если под тобой лед трещит?" — поинтересовался Yurrrr__Brooklyn347.К ним на помощь пришли более осведомленные подписчики, объяснив, что это безопасно. "Этот треск — нормальное явление. Лед трескается из-за внутреннего давления, он расширяется при замерзании", — рассказал Spark_Viking, добавив, что о надежности замерзшей поверхности озера также свидетельствует ее прозрачность.Своим личным опытом поделился пользователь под ником nopers9.Большинство комментаторов выразили восхищение кадрами."Звуковые эффекты нереальные", — считает Engeloid."Это музыка для моих ушей", — отметил Twocoolshoes.Кроме того, некоторые сравнили треск льда со звуками, которые издают лазеры в фильме "Звездный войны", а также детеныши аллигаторов.

https://ria.ru/20211124/yakutiya-1760463610.html

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