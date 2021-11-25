https://ria.ru/20211125/bastrykin-1760736986.html
Бастрыкин выразил соболезнования семьям погибших на шахте "Листвяжная"
Бастрыкин выразил соболезнования семьям погибших на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 25.11.2021
Бастрыкин выразил соболезнования семьям погибших на шахте "Листвяжная"
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что СК РФ максимально тщательно разберется во всех обстоятельствах ЧП на шахте "Листвяжной" в... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:08
2021-11-25T16:08
2021-11-25T16:09
происшествия
кемеровская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
сдс-уголь
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что СК РФ максимально тщательно разберется во всех обстоятельствах ЧП на шахте "Листвяжной" в Кемеровской области, установит причины и всех виновных."Случившееся - трагедия для всей страны. Убежден, что каждый искренне рассчитывает на спасение тех, кто еще остается под землей. Трудно подобрать слова поддержки в такой ситуации, но уверяю, что Следственный комитет максимально тщательно разберется во всех обстоятельствах произошедшего. Следователи установят причины и всех виновных, чьи действия или бездействие повлекли ужасающие последствия, обернувшиеся для родных горняков горем и болью утраты", - говорится в соболезновании Бастрыкина на сайте СК РФ.Он пожелал сил и терпения семьям погибших и пострадавших горняков, а также передал сердечные пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.Задымление на шахте "Листвяжной" в поселке Грамотеинский города Белово произошло в четверг около 04.30 мск. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали. В шахте остаются 35 человек, местоположение которых пока не установлено. Поисково-спасательные работы приостановлены из-за концентрации метана, которая является взрывоопасной.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
https://ria.ru/20211125/soboleznovaniya-1760734060.html
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происшествия, кемеровская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), сдс-уголь, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
16:08 25.11.2021 (обновлено: 16:09 25.11.2021)
Бастрыкин выразил соболезнования семьям погибших на шахте "Листвяжная"
Глава СК Бастрыкин: следователи установят виновных в трагедии на шахте "Листвяжная"