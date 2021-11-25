https://ria.ru/20211125/aviareysy-1760734526.html

В расписании аэропорта Минска появились четыре рейса в Ирак

В расписании аэропорта Минска появились четыре рейса в Ирак - РИА Новости, 25.11.2021

В расписании аэропорта Минска появились четыре рейса в Ирак

Расписание Национального аэропорта "Минск" пополнилось тремя вечерними и одним ночным рейсами иракской авиакомпании Iraqi Airways в Эрбиль, свидетельствуют... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:59

2021-11-25T15:59

2021-11-25T16:22

в мире

эрбиль

минск

iraqi airways

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777994_0:286:2844:1887_1920x0_80_0_0_99a2f515fbbdc42f2bed0bcd9094d1f8.jpg

МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Расписание Национального аэропорта "Минск" пополнилось тремя вечерними и одним ночным рейсами иракской авиакомпании Iraqi Airways в Эрбиль, свидетельствуют данные онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте аэропорта.Ранее представитель авиакомпании анонсировал РИА Новости четыре вывозных рейса из Белоруссии в Ирак для иракских граждан 25-26 ноября.В соответствии с расписанием, иракская авиакомпания планирует выполнить рейсы в Эрбиль в 20.15 (совпадает с мск), 20.45 и 21.15 в четверг, а также в 3.15 пятницы.Самолеты для вывоза иракских граждан из Белоруссии начнут прилетать в минский аэропорт, как ожидается, из Багдада, после 19.00 в четверг.В среду представитель Iraqi Airways заявил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска. Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали уже накануне вечером прибывать в аэропорт Минска, но компания отменила рейс. Официальный представитель авиакомпании Iraqi Airways Хусейн Джалиль пояснил РИА Новости в четверг, что вывозной рейс для иракских беженцев из Минска отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака.

эрбиль

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-25T15:59 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, эрбиль, минск, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео