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В расписании аэропорта Минска появились четыре рейса в Ирак
В расписании аэропорта Минска появились четыре рейса в Ирак - РИА Новости, 25.11.2021
В расписании аэропорта Минска появились четыре рейса в Ирак
Расписание Национального аэропорта "Минск" пополнилось тремя вечерними и одним ночным рейсами иракской авиакомпании Iraqi Airways в Эрбиль, свидетельствуют... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:59
2021-11-25T16:22
в мире
эрбиль
минск
iraqi airways
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Расписание Национального аэропорта "Минск" пополнилось тремя вечерними и одним ночным рейсами иракской авиакомпании Iraqi Airways в Эрбиль, свидетельствуют данные онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте аэропорта.Ранее представитель авиакомпании анонсировал РИА Новости четыре вывозных рейса из Белоруссии в Ирак для иракских граждан 25-26 ноября.В соответствии с расписанием, иракская авиакомпания планирует выполнить рейсы в Эрбиль в 20.15 (совпадает с мск), 20.45 и 21.15 в четверг, а также в 3.15 пятницы.Самолеты для вывоза иракских граждан из Белоруссии начнут прилетать в минский аэропорт, как ожидается, из Багдада, после 19.00 в четверг.В среду представитель Iraqi Airways заявил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска. Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали уже накануне вечером прибывать в аэропорт Минска, но компания отменила рейс. Официальный представитель авиакомпании Iraqi Airways Хусейн Джалиль пояснил РИА Новости в четверг, что вывозной рейс для иракских беженцев из Минска отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, эрбиль, минск, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
В расписании аэропорта Минска появились четыре рейса в Ирак
МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Расписание Национального аэропорта "Минск" пополнилось тремя вечерними и одним ночным рейсами иракской авиакомпании Iraqi Airways в Эрбиль, свидетельствуют данные онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте аэропорта.
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15:59 25.11.2021 (обновлено: 16:22 25.11.2021)
 
В расписании аэропорта Минска появились четыре рейса в Ирак

В расписании аэропорта Минска появились четыре рейса Iraqi Airways в иракский Эрбиль

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Расписание Национального аэропорта "Минск" пополнилось тремя вечерними и одним ночным рейсами иракской авиакомпании Iraqi Airways в Эрбиль, свидетельствуют данные онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте аэропорта.
Ранее представитель авиакомпании анонсировал РИА Новости четыре вывозных рейса из Белоруссии в Ирак для иракских граждан 25-26 ноября.
В соответствии с расписанием, иракская авиакомпания планирует выполнить рейсы в Эрбиль в 20.15 (совпадает с мск), 20.45 и 21.15 в четверг, а также в 3.15 пятницы.
Самолеты для вывоза иракских граждан из Белоруссии начнут прилетать в минский аэропорт, как ожидается, из Багдада, после 19.00 в четверг.
В среду представитель Iraqi Airways заявил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска. Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали уже накануне вечером прибывать в аэропорт Минска, но компания отменила рейс. Официальный представитель авиакомпании Iraqi Airways Хусейн Джалиль пояснил РИА Новости в четверг, что вывозной рейс для иракских беженцев из Минска отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака.
 
В миреЭрбильМинскIraqi AirwaysСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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