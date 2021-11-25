Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/ataki-1760669112.html
В России выросло число атак программ-вымогателей
В России выросло число атак программ-вымогателей - РИА Новости, 25.11.2021
В России выросло число атак программ-вымогателей
Количество атак программ-вымогателей на организации в России увеличилось в текущем году более чем втрое, а самыми активными оказались операторы шифровальщиков... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:21
2021-11-25T11:21
технологии
group-ib
media markt
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153020/98/1530209848_0:42:1500:886_1920x0_80_0_0_5cf3755be67c54fa08b88e66eb6e0596.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Количество атак программ-вымогателей на организации в России увеличилось в текущем году более чем втрое, а самыми активными оказались операторы шифровальщиков Dharma, Crylock и Thanos, сообщает компания в сфере кибербезопасности Group-IB."По данным Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB, количество атак на организации на территории страны увеличилось в 2021 году более чем на 200%. Наиболее активными здесь были операторы программ-вымогателей Dharma, Crylock и Thanos - в общей сложности на них приходится более 300 атак", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что одной из основных причин популярности таких программ стала партнерская модель Ransomware-as-a-Service ("Вымогательство как услуга"), и операторы Dharma, Crylock и Thanos работают по такому принципу.В России размер выкупа, который мошенники требуют от жертв, в среднем составляет 3 миллиона рублей, максимальная сумма - 40 миллионов. При этом рекорд по максимальной сумме выкупа в этом году поставила группировка OldGremlin - они рассчитывали получить от жертвы 250 миллионов рублей. Компания отмечает, что в мире суммы значительно выше, к примеру, группировка Hive потребовала от немецкого холдинга Media Markt выкуп в 240 миллионов долларов.Кроме того, в России имеется своя специфика: вымогатели не используют публичные веб-сайты (так называемые Data Leak Site) для публикации данных компаний, которые не стали платить выкуп, и не выставляют украденную информацию на аукционах. Поэтому информация об успешных кибератаках шифровальщиков и их жертвах чаще всего отсутствует. Пострадавшие также стараются избежать огласки.Самый популярный способ проникновения шифровальщиков в сети российских организаций - компрометация публично доступных терминальных серверов по протоколу удаленного рабочего стола (RDP), на них пришлось до 60% всех зафиксированных компанией кибератак. На фишинговые рассылки проходится 22% инцидентов, на уязвимости в публично доступных приложениях - 14% случаев.
https://ria.ru/20211121/moshenniki-1760012083.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153020/98/1530209848_133:0:1368:926_1920x0_80_0_0_ff8dcf0b8396f63153e8322b04e69d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, group-ib, media markt, россия
11:21 25.11.2021
 
В России выросло число атак программ-вымогателей

Group-IB: число атак программ-вымогателей в России в 2021 году выросло более чем в 3 раза

© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина говорит по телефону. Архивное фото
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Количество атак программ-вымогателей на организации в России увеличилось в текущем году более чем втрое, а самыми активными оказались операторы шифровальщиков Dharma, Crylock и Thanos, сообщает компания в сфере кибербезопасности Group-IB.
"По данным Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB, количество атак на организации на территории страны увеличилось в 2021 году более чем на 200%. Наиболее активными здесь были операторы программ-вымогателей Dharma, Crylock и Thanos - в общей сложности на них приходится более 300 атак", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что одной из основных причин популярности таких программ стала партнерская модель Ransomware-as-a-Service ("Вымогательство как услуга"), и операторы Dharma, Crylock и Thanos работают по такому принципу.
В России размер выкупа, который мошенники требуют от жертв, в среднем составляет 3 миллиона рублей, максимальная сумма - 40 миллионов. При этом рекорд по максимальной сумме выкупа в этом году поставила группировка OldGremlin - они рассчитывали получить от жертвы 250 миллионов рублей. Компания отмечает, что в мире суммы значительно выше, к примеру, группировка Hive потребовала от немецкого холдинга Media Markt выкуп в 240 миллионов долларов.
Кроме того, в России имеется своя специфика: вымогатели не используют публичные веб-сайты (так называемые Data Leak Site) для публикации данных компаний, которые не стали платить выкуп, и не выставляют украденную информацию на аукционах. Поэтому информация об успешных кибератаках шифровальщиков и их жертвах чаще всего отсутствует. Пострадавшие также стараются избежать огласки.
Самый популярный способ проникновения шифровальщиков в сети российских организаций - компрометация публично доступных терминальных серверов по протоколу удаленного рабочего стола (RDP), на них пришлось до 60% всех зафиксированных компанией кибератак. На фишинговые рассылки проходится 22% инцидентов, на уязвимости в публично доступных приложениях - 14% случаев.
"Несмотря на распространенное заблуждение о том, что операторы программ-вымогателей "не работают по РУ", русскоговорящие группы и их партнеры в 2020-2021 годах активно атаковали российский бизнес. К сожалению, общий уровень кибербезопасности российских организаций остается крайне невысоким", - приводятся в сообщении слова руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Олега Скулкина.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 04:09
Специалист рассказал, как мошенники готовят атаки на россиян
 
ТехнологииGroup-IBMedia MarktРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
23:23Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
23:20ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику
23:17В Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев
Лента новостейМолния
"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестеринаЭстония передала России останки трех солдат Красной армии ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностикуВ Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев