https://ria.ru/20211125/astrakhan-1760788067.html

В Астрахани мужчина избил посетительниц кафе

В Астрахани задержали мужчину, избившего посетительниц кафе - РИА Новости, 25.11.2021

В Астрахани мужчина избил посетительниц кафе

В Астрахани задержали и заключили под стражу мужчину, напавшего на посетительниц заведения общепита, следует из сообщения, опубликованного на сайте... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T20:03

2021-11-25T20:03

2021-11-25T22:52

происшествия

астрахань

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Астрахани задержали и заключили под стражу мужчину, напавшего на посетительниц заведения общепита, следует из сообщения, опубликованного на сайте регионального главка МВД.Пресс-служба ведомства уточнила, что ему 26 лет. Инцидент произошел еще 16 ноября, но известно о нем стало только сегодня.Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК (Хулиганство). Сейчас расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению хулиганских действий.

https://ria.ru/20211121/podmoskove-1760010955.html

астрахань

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, астрахань, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия