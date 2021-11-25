https://ria.ru/20211125/astrakhan-1760788067.html
В Астрахани мужчина избил посетительниц кафе
В Астрахани задержали мужчину, избившего посетительниц кафе - РИА Новости, 25.11.2021
В Астрахани мужчина избил посетительниц кафе
В Астрахани задержали и заключили под стражу мужчину, напавшего на посетительниц заведения общепита, следует из сообщения, опубликованного на сайте... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T20:03
2021-11-25T20:03
2021-11-25T22:52
происшествия
астрахань
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Астрахани задержали и заключили под стражу мужчину, напавшего на посетительниц заведения общепита, следует из сообщения, опубликованного на сайте регионального главка МВД.Пресс-служба ведомства уточнила, что ему 26 лет. Инцидент произошел еще 16 ноября, но известно о нем стало только сегодня.Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК (Хулиганство). Сейчас расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению хулиганских действий.
https://ria.ru/20211121/podmoskove-1760010955.html
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происшествия, астрахань, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
20:03 25.11.2021 (обновлено: 22:52 25.11.2021)
В Астрахани задержали мужчину, избившего посетительниц кафе
В Астрахани задержали мужчину за нападение на девушек в кафе