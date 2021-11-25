https://ria.ru/20211125/assanzh-1760739491.html

Ассанж и его невеста официально подали заявление для заключения брака

Ассанж и его невеста официально подали заявление для заключения брака - РИА Новости, 25.11.2021

Ассанж и его невеста официально подали заявление для заключения брака

Находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис официально подали заявление о заключении брака, сообщила сама... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:18

2021-11-25T16:18

2021-11-25T16:18

в мире

джулиан ассанж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756471858_0:125:3124:1882_1920x0_80_0_0_0ca92dbaa5935ac8ef57754fcfcae635.jpg

ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости. Находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис официально подали заявление о заключении брака, сообщила сама Моррис.Ранее в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Великобритании подтвердили РИА Новости, что одобрили просьбу Ассанжа и Моррис заключить брак в тюрьме. До этого Ассанж и Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба и начальника тюрьмы Белмарш, где содержится Ассанж, якобы не позволяющих паре пожениться.По ее словам, она и Ассанж встретились в комнате для юридических процедур для официальной регистрации своего намерения пожениться, "он был в костюме и выглядел счастливым"."За последние 2,5 года я впервые увидела Джулиана в другом месте в тюрьме Белмарш. Это был счастливый момент. Я держала его за руку, он был одет в костюм, тёмно-красный галстук. Он был счастлив. Он не выглядит здоровым, я бы не сказала, что в целом он чувствует себя хорошо, но это был счастливый момент", - рассказала Моррис.Пара добивается свадьбы с мая 2021 года, когда невеста Ассанжа попросила тюремного священника организовать церемонию. Не дождавшись помощи, Моррис 7 октября обратилась в офис начальника тюрьмы, чтобы получить разрешение на бракосочетание, но ответа не последовало. Адвокаты пары 14 октября попросили начальство Белмарша позволить Моррис посетить Ассанжа вместе с сотрудником местного регистрационного бюро. Этот и последующие запросы также оставались без ответа.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20211112/assanzh-1758779292.html

https://ria.ru/20211027/assanzh-1756578428.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, джулиан ассанж