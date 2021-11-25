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Ассанж и его невеста официально подали заявление для заключения брака
Ассанж и его невеста официально подали заявление для заключения брака - РИА Новости, 25.11.2021
Ассанж и его невеста официально подали заявление для заключения брака
Находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис официально подали заявление о заключении брака, сообщила сама... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:18
2021-11-25T16:18
в мире
джулиан ассанж
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ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости. Находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис официально подали заявление о заключении брака, сообщила сама Моррис.Ранее в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Великобритании подтвердили РИА Новости, что одобрили просьбу Ассанжа и Моррис заключить брак в тюрьме. До этого Ассанж и Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба и начальника тюрьмы Белмарш, где содержится Ассанж, якобы не позволяющих паре пожениться.По ее словам, она и Ассанж встретились в комнате для юридических процедур для официальной регистрации своего намерения пожениться, "он был в костюме и выглядел счастливым"."За последние 2,5 года я впервые увидела Джулиана в другом месте в тюрьме Белмарш. Это был счастливый момент. Я держала его за руку, он был одет в костюм, тёмно-красный галстук. Он был счастлив. Он не выглядит здоровым, я бы не сказала, что в целом он чувствует себя хорошо, но это был счастливый момент", - рассказала Моррис.Пара добивается свадьбы с мая 2021 года, когда невеста Ассанжа попросила тюремного священника организовать церемонию. Не дождавшись помощи, Моррис 7 октября обратилась в офис начальника тюрьмы, чтобы получить разрешение на бракосочетание, но ответа не последовало. Адвокаты пары 14 октября попросили начальство Белмарша позволить Моррис посетить Ассанжа вместе с сотрудником местного регистрационного бюро. Этот и последующие запросы также оставались без ответа.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20211112/assanzh-1758779292.html
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в мире, джулиан ассанж
16:18 25.11.2021
 
Ассанж и его невеста официально подали заявление для заключения брака

Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Морис официально подали заявление для заключения брака

© REUTERS / Henry NichollsАкция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости. Находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис официально подали заявление о заключении брака, сообщила сама Моррис.
Ранее в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Великобритании подтвердили РИА Новости, что одобрили просьбу Ассанжа и Моррис заключить брак в тюрьме. До этого Ассанж и Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба и начальника тюрьмы Белмарш, где содержится Ассанж, якобы не позволяющих паре пожениться.

"Сегодня мы подали заявлении о намерении заключить брак, для рассмотрения нужно минимум 28 дней. У нас пока нет точной даты, потому что это будет зависеть от властей, но мы надеемся пожениться до Нового года. Я не хочу спекулировать", - заявила Моррис в видеоинтервью изданию Daily Mail.

По ее словам, она и Ассанж встретились в комнате для юридических процедур для официальной регистрации своего намерения пожениться, "он был в костюме и выглядел счастливым".
"За последние 2,5 года я впервые увидела Джулиана в другом месте в тюрьме Белмарш. Это был счастливый момент. Я держала его за руку, он был одет в костюм, тёмно-красный галстук. Он был счастлив. Он не выглядит здоровым, я бы не сказала, что в целом он чувствует себя хорошо, но это был счастливый момент", - рассказала Моррис.
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 16:14
В Британии одобрили заявление Ассанжа на заключение брака
Пара добивается свадьбы с мая 2021 года, когда невеста Ассанжа попросила тюремного священника организовать церемонию. Не дождавшись помощи, Моррис 7 октября обратилась в офис начальника тюрьмы, чтобы получить разрешение на бракосочетание, но ответа не последовало. Адвокаты пары 14 октября попросили начальство Белмарша позволить Моррис посетить Ассанжа вместе с сотрудником местного регистрационного бюро. Этот и последующие запросы также оставались без ответа.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Сторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время заседания суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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