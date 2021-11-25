14:52 25.11.2021 (обновлено: 17:12 25.11.2021)
Умер народный артист России Леонид Зимненко
Советский и российский певец Леонид Зимненко скончался в возрасте 78 лет
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Советский и российский оперный бас Леонид Зимненко умер на 79-м году жизни. Об этом сообщил художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман.
© Фото : Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-ДанченкоЛеонид Зимненко
© Фото : Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Леонид Зимненко
Причина смерти в публикации не уточняется.
Бертман отметил, что Зимненко выступал в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также в "Геликон-опере". По его словам, артист "владел даром, видел и ценил талант в других".
Леонид Зимненко родился 19 апреля 1943 года в городе Карталы Челябинской области. В 1971 году окончил Московскую государственную консерваторию и поступил в труппу Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
© Фото : Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-ДанченкоЛеонид Зимненко
© Фото : Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Леонид Зимненко
На этой сцене он исполнил более сорока партий: Руслана в "Руслане и Людмиле" Глинки, Бориса Годунова в одноименной опере Мусоргского, Гремина в "Евгении Онегине" Чайковского, Сусанина в "Иване Сусанине" Глинки, Базилио в "Севильском цирюльнике" Россини.
C 1999 года выступал в Большом театре, в 2002-м принял участие в постановке оперы Прокофьева "Война и мир" в Париже.
В 1996 году удостоен звания народного артиста России.
© Фото : Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-ДанченкоЛеонид Зимненко
© Фото : Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Леонид Зимненко