Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211125/artist-1760720014.html
Умер народный артист России Леонид Зимненко
Умер народный артист России Леонид Зимненко - РИА Новости, 25.11.2021
Умер народный артист России Леонид Зимненко
Советский и российский оперный бас Леонид Зимненко умер на 79-м году жизни. Об этом сообщил художественный руководитель московского музыкального театра... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:52
2021-11-25T17:12
культура
происшествия
общество
иван сусанин
борис годунов
большой театр
геликон-опера
дмитрий бертман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760713507_0:42:400:267_1920x0_80_0_0_b0a66826931a0b86f8d1772a96609c89.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Советский и российский оперный бас Леонид Зимненко умер на 79-м году жизни. Об этом сообщил художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман."Сегодня снова потеря… Народный артист России Леонид Орестович Зимненко ушел от нас", — написал он в фейсбуке.Причина смерти в публикации не уточняется.Бертман отметил, что Зимненко выступал в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также в "Геликон-опере". По его словам, артист "владел даром, видел и ценил талант в других".Леонид Зимненко родился 19 апреля 1943 года в городе Карталы Челябинской области. В 1971 году окончил Московскую государственную консерваторию и поступил в труппу Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.На этой сцене он исполнил более сорока партий: Руслана в "Руслане и Людмиле" Глинки, Бориса Годунова в одноименной опере Мусоргского, Гремина в "Евгении Онегине" Чайковского, Сусанина в "Иване Сусанине" Глинки, Базилио в "Севильском цирюльнике" Россини.C 1999 года выступал в Большом театре, в 2002-м принял участие в постановке оперы Прокофьева "Война и мир" в Париже.В 1996 году удостоен звания народного артиста России.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760713507_0:4:400:304_1920x0_80_0_0_20e534f01c2777ed1c61500b2293fdb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, общество, иван сусанин, борис годунов, большой театр, геликон-опера, дмитрий бертман, россия, леонид зимненко
14:52 25.11.2021 (обновлено: 17:12 25.11.2021)
 
Умер народный артист России Леонид Зимненко

Советский и российский певец Леонид Зимненко скончался в возрасте 78 лет

© Фото : Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-ДанченкоЛеонид Зимненко
Леонид Зимненко - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Советский и российский оперный бас Леонид Зимненко умер на 79-м году жизни. Об этом сообщил художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман.
"Сегодня снова потеря… Народный артист России Леонид Орестович Зимненко ушел от нас", — написал он в фейсбуке.
© Фото : Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-ДанченкоЛеонид Зимненко
Леонид Зимненко - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Леонид Зимненко
Причина смерти в публикации не уточняется.
Бертман отметил, что Зимненко выступал в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также в "Геликон-опере". По его словам, артист "владел даром, видел и ценил талант в других".
Леонид Зимненко родился 19 апреля 1943 года в городе Карталы Челябинской области. В 1971 году окончил Московскую государственную консерваторию и поступил в труппу Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
© Фото : Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-ДанченкоЛеонид Зимненко
Леонид Зимненко - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Леонид Зимненко
На этой сцене он исполнил более сорока партий: Руслана в "Руслане и Людмиле" Глинки, Бориса Годунова в одноименной опере Мусоргского, Гремина в "Евгении Онегине" Чайковского, Сусанина в "Иване Сусанине" Глинки, Базилио в "Севильском цирюльнике" Россини.
C 1999 года выступал в Большом театре, в 2002-м принял участие в постановке оперы Прокофьева "Война и мир" в Париже.
В 1996 году удостоен звания народного артиста России.
© Фото : Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-ДанченкоЛеонид Зимненко
Леонид Зимненко - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Леонид Зимненко
 
КультураПроисшествияОбществоИван СусанинБорис ГодуновБольшой театрГеликон-ОпераДмитрий БертманРоссияЛеонид Зимненко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
23:23Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
23:20ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику
23:17В Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев
Лента новостейМолния
"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестеринаЭстония передала России останки трех солдат Красной армии ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностикуВ Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев