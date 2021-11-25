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Умер народный артист России Леонид Зимненко

Умер народный артист России Леонид Зимненко - РИА Новости, 25.11.2021

Умер народный артист России Леонид Зимненко

Советский и российский оперный бас Леонид Зимненко умер на 79-м году жизни. Об этом сообщил художественный руководитель московского музыкального театра... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:52

2021-11-25T14:52

2021-11-25T17:12

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большой театр

геликон-опера

дмитрий бертман

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Советский и российский оперный бас Леонид Зимненко умер на 79-м году жизни. Об этом сообщил художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман."Сегодня снова потеря… Народный артист России Леонид Орестович Зимненко ушел от нас", — написал он в фейсбуке.Причина смерти в публикации не уточняется.Бертман отметил, что Зимненко выступал в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также в "Геликон-опере". По его словам, артист "владел даром, видел и ценил талант в других".Леонид Зимненко родился 19 апреля 1943 года в городе Карталы Челябинской области. В 1971 году окончил Московскую государственную консерваторию и поступил в труппу Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.На этой сцене он исполнил более сорока партий: Руслана в "Руслане и Людмиле" Глинки, Бориса Годунова в одноименной опере Мусоргского, Гремина в "Евгении Онегине" Чайковского, Сусанина в "Иване Сусанине" Глинки, Базилио в "Севильском цирюльнике" Россини.C 1999 года выступал в Большом театре, в 2002-м принял участие в постановке оперы Прокофьева "Война и мир" в Париже.В 1996 году удостоен звания народного артиста России.

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происшествия, общество, иван сусанин, борис годунов, большой театр, геликон-опера, дмитрий бертман, россия, леонид зимненко