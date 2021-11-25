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Биография Ахмада Насера ар-Раиси
Биография Ахмада Насера ар-Раиси - РИА Новости, 25.11.2021
Биография Ахмада Насера ар-Раиси
Генерал-майор Ахмад Насер ар-Раиси (Ahmed Naser Al Raisi) родился в 1961 году. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:51
2021-11-25T12:51
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Генерал-майор Ахмад Насер ар-Раиси (Ahmed Naser Al Raisi) родился в 1961 году.В 1986 году получил степень бакалавра в области компьютерных наук в Оттербейн-колледже (Otterbein College) в Вестервилле (штат Огайо, США). В 2004 году окончил Кембриджский университет в Великобритании. В 2010 году получил степень MBA в Университете Ковентри (Coventry University) в Лондоне. В 2013 году получил докторскую степень в области полицейской деятельности и общественной безопасности в Лондонском университете Метрополитен.В 1980 году Ахмад Насер ар-Раиси поступил на работу в полицию Абу-Даби (ОАЭ).С 1986 по 1992 год он возглавлял Институт судебной экспертизы.В период с 1992 по 2001 год был главой отдела информационных технологий Департамента телекоммуникаций и информационных систем полиции Абу-Даби.В 2001-2005 годах он возглавлял управление информационных и коммуникационных технологий в Главном полицейском управлении Абу-Даби.С 2005 по 2015 год он был директором Главного управления центральных операций в Главном полицейском управлении Абу-Даби.В 2015 году он был назначен на должность генерального инспектора министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов. Он также занимает должность генерального директора по трансформации цифровых сервисов и коммуникациям.Согласно официальной информации, Ахмад Насер ар-Раиси играет ключевую роль в модернизации и оцифровке полицейских и государственных услуг в ОАЭ. Он участвовал в создании Национальной программы идентификации для граждан и жителей ОАЭ. Руководил разработкой и внедрением системы распознавания радужной оболочки глаза и лица во всех портах въезда в страну. Он также руководил проектом географической информационной системы (GIS), которая помогает анализировать преступность с помощью пространственного анализа, отслеживания патрулей и т.д. Он основал поисково-спасательную группу Emirates Search and Rescue Team в полиции Абу-Даби, получившую международную аккредитацию. Ахмад Насер ар-Раиси был членом Исполнительного комитета Интерпола, в течение последних трех лет работал в качестве представителя от Азии.25 ноября 2021 года Ахмад Насер ар-Раиси был избран на пост президента Интерпола на четырехлетний срок. Аль-Раиси – первый лидер с Ближнего Востока, занявший эту должность.По информации СМИ, его кандидатура подвергалась критике из-за обвинений в причастности к нарушениям прав человека, пыткам и похищениям людей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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в мире, справки, сша, лондон, лондонский университет, интерпол
12:51 25.11.2021
 

Биография Ахмада Насера ар-Раиси

CC BY-SA 4.0 / Ipixelpro / Генерал-майор Ахмад Насер ар-Раиси
Генерал-майор Ахмад Насер ар-Раиси - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Ipixelpro /
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Генерал-майор Ахмад Насер ар-Раиси (Ahmed Naser Al Raisi) родился в 1961 году.
В 1986 году получил степень бакалавра в области компьютерных наук в Оттербейн-колледже (Otterbein College) в Вестервилле (штат Огайо, США). В 2004 году окончил Кембриджский университет в Великобритании. В 2010 году получил степень MBA в Университете Ковентри (Coventry University) в Лондоне. В 2013 году получил докторскую степень в области полицейской деятельности и общественной безопасности в Лондонском университете Метрополитен.
В 1980 году Ахмад Насер ар-Раиси поступил на работу в полицию Абу-Даби (ОАЭ).
С 1986 по 1992 год он возглавлял Институт судебной экспертизы.
В период с 1992 по 2001 год был главой отдела информационных технологий Департамента телекоммуникаций и информационных систем полиции Абу-Даби.
В 2001-2005 годах он возглавлял управление информационных и коммуникационных технологий в Главном полицейском управлении Абу-Даби.
С 2005 по 2015 год он был директором Главного управления центральных операций в Главном полицейском управлении Абу-Даби.
В 2015 году он был назначен на должность генерального инспектора министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов. Он также занимает должность генерального директора по трансформации цифровых сервисов и коммуникациям.
Согласно официальной информации, Ахмад Насер ар-Раиси играет ключевую роль в модернизации и оцифровке полицейских и государственных услуг в ОАЭ. Он участвовал в создании Национальной программы идентификации для граждан и жителей ОАЭ. Руководил разработкой и внедрением системы распознавания радужной оболочки глаза и лица во всех портах въезда в страну. Он также руководил проектом географической информационной системы (GIS), которая помогает анализировать преступность с помощью пространственного анализа, отслеживания патрулей и т.д. Он основал поисково-спасательную группу Emirates Search and Rescue Team в полиции Абу-Даби, получившую международную аккредитацию.
Ахмад Насер ар-Раиси был членом Исполнительного комитета Интерпола, в течение последних трех лет работал в качестве представителя от Азии.
25 ноября 2021 года Ахмад Насер ар-Раиси был избран на пост президента Интерпола на четырехлетний срок. Аль-Раиси – первый лидер с Ближнего Востока, занявший эту должность.
По информации СМИ, его кандидатура подвергалась критике из-за обвинений в причастности к нарушениям прав человека, пыткам и похищениям людей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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