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https://ria.ru/20211125/antivaksery-1760740099.html
Западные соцсети не удаляют посты антиваксеров в России, заявила Симоньян
Западные соцсети не удаляют посты антиваксеров в России, заявила Симоньян - РИА Новости, 25.11.2021
Западные соцсети не удаляют посты антиваксеров в России, заявила Симоньян
Политика соцсетей в отношении постов антиваксеров на Западе и в России существенно отличается, отметила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:19
2021-11-25T23:28
общество
маргарита симоньян
госдума рф
егор бероев
анна попова
коммунарка (москва)
владимир соловьев (телеведущий)
мария шукшина
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Политика соцсетей в отношении постов антиваксеров на Западе и в России существенно отличается, отметила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Только что при попытке подписаться на (актрису. — Прим. ред.) Марию Шукшину увидела сообщение Instagram: "Вы собираетесь подписаться на человека, который неоднократно публиковал недостоверную, лживую информацию, опровергнутую специалистами", — отметила она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Симоньян напомнила, что ранее канал RT DE заблокировали в YouTube за видеоролик "о методах борьбы правительства за вакцинацию", хотя он содержал ту же информацию, которую распространяли другие немецкие СМИ."Почему все эти замечательные организации (Instagram, YouTube. — Прим. ред.) только в России позволяют существовать аккаунтам самых ярых и оголтелых антипрививочников, кто-нибудь задавался вопросом почему?" — сказала она.По ее словам, ни Шукшина, ни другие противники вакцинации не смогли бы на протяжении целого года высказываться в подобном ключе для западной аудитории: их бы сразу же заблокировали."Потому что эти организации, как и страны, которые они представляют, заинтересованы в том, чтобы мы мерли как мухи, не прививаясь", — объяснила Симоньян.Она отметила, что это делается для того, чтобы уменьшалась численность россиян."... чтобы демографический кризис в стране от того, что людей рождается меньше, чем умирает, становился острее. Это вообще-то медицинский факт, и мне кажется, надо почаще об этом говорить", — резюмировала Симоньян.Накануне известные российские врачи, в том числе главврач ковидной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, позвали антипрививочников в больницы, где лежат пациенты с коронавирусом, и морги, чтобы те изменили мнение по поводу вакцинации. Оно адресовано, в частности, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России — За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе. В ответ на это письмо актриса Мария Шукшина написала в Instagram, что антипрививочники не против вакцинации, а против участия в эксперименте с использованием неисследованного препарата.Сейчас в России используются четыре вакцины: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Все они прошли необходимые испытания и тщательно изучены, их эффективность подтверждалась как отечественными, так и западными научными изданиями. Еще несколько препаратов готовятся к регистрации.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
https://ria.ru/20211124/peskov-1760497321.html
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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать
Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
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общество, маргарита симоньян, госдума рф, егор бероев , анна попова, коммунарка (москва), владимир соловьев (телеведущий), мария шукшина, россия, денис проценко
16:19 25.11.2021 (обновлено: 23:28 25.11.2021)
 
Западные соцсети не удаляют посты антиваксеров в России, заявила Симоньян

Симоньян: соцсети не удаляют посты антиваксеров в России, потому что этого хочет Запад

© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / RT
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Политика соцсетей в отношении постов антиваксеров на Западе и в России существенно отличается, отметила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Только что при попытке подписаться на (актрису. — Прим. ред.) Марию Шукшину увидела сообщение Instagram: "Вы собираетесь подписаться на человека, который неоднократно публиковал недостоверную, лживую информацию, опровергнутую специалистами", — отметила она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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Симоньян напомнила, что ранее канал RT DE заблокировали в YouTube за видеоролик "о методах борьбы правительства за вакцинацию", хотя он содержал ту же информацию, которую распространяли другие немецкие СМИ.
"Почему все эти замечательные организации (Instagram, YouTube. — Прим. ред.) только в России позволяют существовать аккаунтам самых ярых и оголтелых антипрививочников, кто-нибудь задавался вопросом почему?" — сказала она.
По ее словам, ни Шукшина, ни другие противники вакцинации не смогли бы на протяжении целого года высказываться в подобном ключе для западной аудитории: их бы сразу же заблокировали.
"Потому что эти организации, как и страны, которые они представляют, заинтересованы в том, чтобы мы мерли как мухи, не прививаясь", — объяснила Симоньян.
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Она отметила, что это делается для того, чтобы уменьшалась численность россиян.
"... чтобы демографический кризис в стране от того, что людей рождается меньше, чем умирает, становился острее. Это вообще-то медицинский факт, и мне кажется, надо почаще об этом говорить", — резюмировала Симоньян.
Накануне известные российские врачи, в том числе главврач ковидной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, позвали антипрививочников в больницы, где лежат пациенты с коронавирусом, и морги, чтобы те изменили мнение по поводу вакцинации. Оно адресовано, в частности, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России — За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
В ответ на это письмо актриса Мария Шукшина написала в Instagram, что антипрививочники не против вакцинации, а против участия в эксперименте с использованием неисследованного препарата.
Сейчас в России используются четыре вакцины: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Все они прошли необходимые испытания и тщательно изучены, их эффективность подтверждалась как отечественными, так и западными научными изданиями. Еще несколько препаратов готовятся к регистрации.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
 
ОбществоМаргарита СимоньянГосдума РФЕгор БероевАнна ПоповаКоммунарка (Москва)Владимир Соловьев (телеведущий)Мария ШукшинаРоссияДенис Проценко
 
 
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