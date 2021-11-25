https://ria.ru/20211125/altay-1760746372.html

В Алтайском крае договорились об увеличении минимальной зарплаты

В Алтайском крае договорились об увеличении минимальной зарплаты - РИА Новости, 25.11.2021

В Алтайском крае договорились об увеличении минимальной зарплаты

Правительство Алтайского края, профсоюзы и работодатели договорились об увеличении в 2022 году минимальной заработной платы для работников реального сектора... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:39

2021-11-25T16:39

2021-11-25T16:39

алтайский край

общество

барнаул

алтайский край

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Алтайского края, профсоюзы и работодатели договорились об увеличении в 2022 году минимальной заработной платы для работников реального сектора экономики на 28%, сообщает пресс-служба губернатора региона Виктора Томенко.Губернатор Виктор Томенко поблагодарил краевую трехстороннюю комиссию за подготовку проектов соглашений."Работа, которая была проведена, заслуживает слов искренней благодарности. Во-первых, мы увеличиваем размер минимальной заработной платы в Алтайском крае - на 28% - до 16 тысяч 638 рублей. С учетом повышающих коэффициентов, которые в разных районах края действуют, размер минимальной заработной платы в 2022 году составит более 19 тысяч рублей", - подчеркнул глава региона.Губернатор также отметил, что в соглашении отразилось последнее решение президента страны об увеличении показателей прожиточного минимума и МРОТ на уровни, превышающие темпы инфляции, а именно на 8,6%."При этом традиционно региональная минимальная заработная плата превышает федеральный МРОТ в среднем на 20%. Эту традицию мы сохранили", - подчеркнул Томенко.Во-вторых, изменение коснулось темпов роста заработной платы в зависимости от её уровня."Поменялись параметры ускоренного роста заработной платы в отдельных отраслях, на отдельных предприятиях. Если средняя заработная плата по итогам 2021 года сложилась в конкретной организации в размере меньше 22 тысяч рублей, то на следующий, 2022 год, она должна подняться не меньше, чем на 20%. Если она сложилась в размере от 22 тысяч до 35 тысяч рублей, то на 10%. Если заработная плата больше, то работодатели должны индексировать ее в соответствии с уровнем инфляции", - объяснил глава региона.В трехстороннее соглашение внесен дополнительный ряд обязательств работодателей по предотвращению распространения коронавируса. Среди них – предоставление вакцинированным двух дополнительных выходных с сохранением зарплаты. Второе – для вакцинации и формирования иммунитета работников старше 60 лет будут переводить на 4 недели дистанционной работы.

https://ria.ru/20211123/zarplata-1760326674.html

https://ria.ru/20211123/altay-1760274416.html

https://ria.ru/20211124/altay-1760508786.html

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общество, барнаул, алтайский край, виктор томенко