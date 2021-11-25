https://ria.ru/20211125/albaniya-1760802306.html

В Албании завели дело из-за смерти четверых россиян

В Албании завели дело из-за смерти четверых россиян - РИА Новости, 25.11.2021

В Албании завели дело из-за смерти четверых россиян

Прокуратура в Албании заявила, что зарегистрировала уголовное дело в связи с гибелью четырех граждан России. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T22:52

2021-11-25T22:52

2021-11-25T22:52

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Прокуратура в Албании заявила, что зарегистрировала уголовное дело в связи с гибелью четырех граждан России.В ночь на 16 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании были найдены тела четырех граждан России, членов одной семьи.В релизе прокуратуры при суде первой инстанции округа Кавая говорится, что она "зарегистрировала уголовное дело по факту происшествия, в результате которого в гостинице погибли четыре гражданина России"."В ответ на запросы СМИ мы информируем, что до настоящего этапа продолжающегося расследования дела, проверку по которому проводит прокуратура, был проведен ряд следственных действий. Лица, осведомленные об обстоятельствах уголовного правонарушения, также дали свои показания. Проводится оценка всех доказательств для определения дальнейшего хода расследования", - отмечается в релизе.

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в мире, албания, новости - туризм, россия