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Аэрофлот вновь признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы
Аэрофлот вновь признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы - РИА Новости, 25.11.2021
Аэрофлот вновь признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы
Аэрофлот в очередной раз удостоен международной премии Business Traveller Awards в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы". РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:24
2021-11-25T14:24
пресс-релизы
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МОСКВА, 25 ноя – Пресс–служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот в очередной раз удостоен международной премии Business Traveller Awards в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы".Премия авторитетного международного издания Business Traveller учреждена более тридцати лет назад в Великобритании и вручается ежегодно. Это одна из самых престижных наград в мировой индустрии путешествий.Победителей премии определяют читатели журнала — деловые пассажиры, 81% из которых путешествуют в первом или бизнес-классе и в среднем совершают 25,5 авиаперелётов в год, по статистике доковидного периода.Ввиду объективного снижения числа поездок в период пандемии в ходе голосования за номинантов в 2021 году учитывались дополнительные факторы: опыт более ранних путешествий, коммуникаций с компанией, наличие мер по профилактике COVID, участие в программе лояльности.Наград в других номинациях удостоены такие лидеры в области сервиса, как British Airways, Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Virgin Atlantic.Аэрофлот традиционно получает высокие оценки самых взыскательных путешественников и профессионального сообщества. Недавно Аэрофлот подтвердил звание "Лидирующий авиационный бренд Европы" на World Travel Awards 2021. Ранее Аэрофлот в девятый раз был признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" на Skytrax World Airline Awards.АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain &amp; Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
пресс-релизы
14:24 25.11.2021
 

Аэрофлот вновь признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы

© Пресс-служба Аэрофлота / Перейти в фотобанкСамолет "Аэрофлота" с символикой 70-летия Великой Победы
Самолет Аэрофлота с символикой 70-летия Великой Победы
© Пресс-служба Аэрофлота
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 25 ноя – Пресс–служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот в очередной раз удостоен международной премии Business Traveller Awards в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы".
Премия авторитетного международного издания Business Traveller учреждена более тридцати лет назад в Великобритании и вручается ежегодно. Это одна из самых престижных наград в мировой индустрии путешествий.
Победителей премии определяют читатели журнала — деловые пассажиры, 81% из которых путешествуют в первом или бизнес-классе и в среднем совершают 25,5 авиаперелётов в год, по статистике доковидного периода.
Ввиду объективного снижения числа поездок в период пандемии в ходе голосования за номинантов в 2021 году учитывались дополнительные факторы: опыт более ранних путешествий, коммуникаций с компанией, наличие мер по профилактике COVID, участие в программе лояльности.
Наград в других номинациях удостоены такие лидеры в области сервиса, как British Airways, Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Virgin Atlantic.
Аэрофлот традиционно получает высокие оценки самых взыскательных путешественников и профессионального сообщества. Недавно Аэрофлот подтвердил звание "Лидирующий авиационный бренд Европы" на World Travel Awards 2021. Ранее Аэрофлот в девятый раз был признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" на Skytrax World Airline Awards.
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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