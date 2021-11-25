https://ria.ru/20211125/aeroflot-1760713902.html

Аэрофлот вновь признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы

Аэрофлот вновь признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы - РИА Новости, 25.11.2021

Аэрофлот вновь признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы

Аэрофлот в очередной раз удостоен международной премии Business Traveller Awards в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы". РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:24

2021-11-25T14:24

2021-11-25T14:24

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105547/87/1055478745_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_c3f36b0775b5edebf8c64ff38fde6682.jpg

МОСКВА, 25 ноя – Пресс–служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот в очередной раз удостоен международной премии Business Traveller Awards в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы".Премия авторитетного международного издания Business Traveller учреждена более тридцати лет назад в Великобритании и вручается ежегодно. Это одна из самых престижных наград в мировой индустрии путешествий.Победителей премии определяют читатели журнала — деловые пассажиры, 81% из которых путешествуют в первом или бизнес-классе и в среднем совершают 25,5 авиаперелётов в год, по статистике доковидного периода.Ввиду объективного снижения числа поездок в период пандемии в ходе голосования за номинантов в 2021 году учитывались дополнительные факторы: опыт более ранних путешествий, коммуникаций с компанией, наличие мер по профилактике COVID, участие в программе лояльности.Наград в других номинациях удостоены такие лидеры в области сервиса, как British Airways, Emirates, Qatar Airways, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Virgin Atlantic.Аэрофлот традиционно получает высокие оценки самых взыскательных путешественников и профессионального сообщества. Недавно Аэрофлот подтвердил звание "Лидирующий авиационный бренд Европы" на World Travel Awards 2021. Ранее Аэрофлот в девятый раз был признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" на Skytrax World Airline Awards.АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы