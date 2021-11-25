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"Аэрофлот" начнет летать из Красноярска в Бангкок

"Аэрофлот" начнет летать из Красноярска в Бангкок - РИА Новости, 25.11.2021

"Аэрофлот" начнет летать из Красноярска в Бангкок

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 17 декабря начнет летать из Красноярска в Бангкок, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:57

2021-11-25T11:57

2021-11-25T12:01

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 17 декабря начнет летать из Красноярска в Бангкок, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" открыл продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Бангкок (Таиланд) и обратно. Рейсы будут выполняться с 17 декабря на самолетах Boeing 737", - говорится в сообщении.Международный аэропорт Красноярска является вторым базовым аэропортом группы "Аэрофлот" (первый - столичный "Шереметьево")."Открытие нового направления станет еще одним шагом к расширению программы прямых регулярных рейсов в обход Москвы. Полетное время из Красноярска в Бангкок составит 7 часов 10 минут. Пассажиры маршрутной сети Красноярского хаба заметно сэкономят время в пути, сократят количество стыковочных рейсов, а путешествия станут комфортнее и доступнее", - добавляет компания.

https://ria.ru/20211119/aeroflot-1759850229.html

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