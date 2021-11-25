Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/aeroflot-1760676569.html
"Аэрофлот" начнет летать из Красноярска в Бангкок
"Аэрофлот" начнет летать из Красноярска в Бангкок - РИА Новости, 25.11.2021
"Аэрофлот" начнет летать из Красноярска в Бангкок
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 17 декабря начнет летать из Красноярска в Бангкок, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:57
2021-11-25T12:01
экономика
в мире
новости компаний - экономика
таиланд
шереметьево (аэропорт)
бангкок
москва
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590720_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_3d98ff6b4ec017855581679dc6dc947a.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 17 декабря начнет летать из Красноярска в Бангкок, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" открыл продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Бангкок (Таиланд) и обратно. Рейсы будут выполняться с 17 декабря на самолетах Boeing 737", - говорится в сообщении.Международный аэропорт Красноярска является вторым базовым аэропортом группы "Аэрофлот" (первый - столичный "Шереметьево")."Открытие нового направления станет еще одним шагом к расширению программы прямых регулярных рейсов в обход Москвы. Полетное время из Красноярска в Бангкок составит 7 часов 10 минут. Пассажиры маршрутной сети Красноярского хаба заметно сэкономят время в пути, сократят количество стыковочных рейсов, а путешествия станут комфортнее и доступнее", - добавляет компания.
https://ria.ru/20211119/aeroflot-1759850229.html
таиланд
бангкок
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590720_216:266:2591:2048_1920x0_80_0_0_130861e30c63f24ed598cc970c42c339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, новости компаний - экономика, таиланд, шереметьево (аэропорт), бангкок, москва, аэрофлот, boeing 737, россия, новости - туризм
11:57 25.11.2021 (обновлено: 12:01 25.11.2021)
 
"Аэрофлот" начнет летать из Красноярска в Бангкок

Авиакомпания "Аэрофлот" с 17 декабря начнет летать из Красноярска в Бангкок

© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 17 декабря начнет летать из Красноярска в Бангкок, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Бангкок (Таиланд) и обратно. Рейсы будут выполняться с 17 декабря на самолетах Boeing 737", - говорится в сообщении.
Международный аэропорт Красноярска является вторым базовым аэропортом группы "Аэрофлот" (первый - столичный "Шереметьево").
"Открытие нового направления станет еще одним шагом к расширению программы прямых регулярных рейсов в обход Москвы. Полетное время из Красноярска в Бангкок составит 7 часов 10 минут. Пассажиры маршрутной сети Красноярского хаба заметно сэкономят время в пути, сократят количество стыковочных рейсов, а путешествия станут комфортнее и доступнее", - добавляет компания.
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 16:45Туризм
"Аэрофлот" повысит топливный сбор на внутренних и международных рейсах
 
ЭкономикаВ миреНовости компаний - ЭкономикаТаиландШереметьево (аэропорт)БангкокМоскваАэрофлотBoeing 737РоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
23:23Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
23:20ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику
23:17В Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев
23:13В Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестеринаЭстония передала России останки трех солдат Красной армии ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностикуВ Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боевВ Стамбуле применили слезоточивый газ против участниц марша, сообщили СМИ