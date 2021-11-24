https://ria.ru/20211124/zasedanie-1760500478.html

Заседание группы "Россия – исламский мир" проходит в Саудовской Аравии

Заседание группы "Россия – исламский мир" проходит в Саудовской Аравии - РИА Новости, 24.11.2021

Заседание группы "Россия – исламский мир" проходит в Саудовской Аравии

Заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир" началось в Джидде в среду под руководством президента Татарстана, председателя группы Рустама... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:02

2021-11-24T13:02

2021-11-24T13:02

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

владимир путин

рустам минниханов

минтимер шаймиев

организация исламского сотрудничества

россия

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КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир" началось в Джидде в среду под руководством президента Татарстана, председателя группы Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы республики.Открывая пленарную часть заседания Минниханов огласил приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина."Россия придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами – как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества. Важно, что наши позиции по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня весьма близки", - цитирует слова приветствия пресс-служба.В приветствии отмечается, что повестка дня заседания группы весьма насыщенная. Предстоит обсудить пути взаимодействия в урегулировании региональных конфликтов и кризисов, в борьбе с угрозами международного терроризма и экстремизма. Серьезного внимания заслуживает проблематика сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах."Рассчитываю, что ваша совместная работа будет конструктивной и плодотворной, послужит упрочению взаимопонимания и доверия между народами наших стран", - говорится в обращении президента Российской Федерации.Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате. В настоящее время группа включает 56 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).

https://ria.ru/20211117/tatarstan-1759524088.html

республика татарстан (татарстан)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), владимир путин, рустам минниханов, минтимер шаймиев, организация исламского сотрудничества, россия