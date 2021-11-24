https://ria.ru/20211124/zasedanie-1760454151.html
Заседание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Заседание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.11.2021
Заседание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит заседание правительства в режиме видеоконференции. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:56
2021-11-24T14:56
2021-11-24T15:00
политика
владимир путин
правительство рф
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Владимир Путин проводит заседание правительства в режиме видеоконференции.Как сообщали в пресс-службе Кремля, президент планирует обсудить с кабмином зарплаты бюджетников.
РИА Новости
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин проводит совещание с Правительством РФ
LIVE: Путин проводит совещание с Правительством РФ
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
4.7
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политика, владимир путин, правительство рф, видео
Заседание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит заседание правительства в режиме видеоконференции.
2021-11-24T14:56
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PT87M30S
14:56 24.11.2021 (обновлено: 15:00 24.11.2021)
Заседание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит заседание правительства в режиме видеоконференции.
Как сообщали в пресс-службе Кремля, президент планирует обсудить с кабмином зарплаты бюджетников.