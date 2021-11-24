https://ria.ru/20211124/yakushev-1760459650.html

Полпред в Уральском ФО Якушев ушел на самоизоляцию

Полпред в Уральском ФО Якушев ушел на самоизоляцию - РИА Новости, 24.11.2021

Полпред в Уральском ФО Якушев ушел на самоизоляцию

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев ушел на самоизоляцию — несколько человек в его окружении заразились... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:26

2021-11-24T09:26

2021-11-24T11:07

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев ушел на самоизоляцию — несколько человек в его окружении заразились COVID-19, сообщили РИА Новости в аппарате полпредства."В связи с выявлением случаев заражения в окружении Владимира Якушева, он ушел на самоизоляцию", - сказала собеседница агентства.При этом Якушев продолжит работать. Контролировать выполнение своих поручений он будет дистанционно.

https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760316222.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, уральский фо, владимир якушев, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии