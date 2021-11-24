https://ria.ru/20211124/yakushev-1760459650.html
Полпред в Уральском ФО Якушев ушел на самоизоляцию
Полпред в Уральском ФО Якушев ушел на самоизоляцию - РИА Новости, 24.11.2021
Полпред в Уральском ФО Якушев ушел на самоизоляцию
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев ушел на самоизоляцию — несколько человек в его окружении заразились... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:26
2021-11-24T09:26
2021-11-24T11:07
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев ушел на самоизоляцию — несколько человек в его окружении заразились COVID-19, сообщили РИА Новости в аппарате полпредства."В связи с выявлением случаев заражения в окружении Владимира Якушева, он ушел на самоизоляцию", - сказала собеседница агентства.При этом Якушев продолжит работать. Контролировать выполнение своих поручений он будет дистанционно.
https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760316222.html
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общество, уральский фо, владимир якушев, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:26 24.11.2021 (обновлено: 11:07 24.11.2021)
Полпред в Уральском ФО Якушев ушел на самоизоляцию
Полпред в Уральском ФО Якушев ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении