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Нижегородского адвоката задержали при получении взятки
Нижегородского адвоката задержали при получении взятки - РИА Новости, 24.11.2021
Нижегородского адвоката задержали при получении взятки
Адвокат задержан в Нижнем Новгороде при получении взятки в размере 400 тысяч рублей для передачи советнику руководителя Росприроднадзора, сообщает следственное... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:08
2021-11-24T13:08
происшествия
нижегородская область
ульяновская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Адвокат задержан в Нижнем Новгороде при получении взятки в размере 400 тысяч рублей для передачи советнику руководителя Росприроднадзора, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, с февраля 2019 по июль 2021 года в Нижегородской области подозреваемый неоднократно получал от руководителя фирмы, работающей в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, не менее 5,6 миллиона рублей и затем передавал их советнику руководителя Росприроднадзора."Вечером 15 ноября адвокат, находясь в поселке Новинки в Нижнем Новгороде, вновь получил от директора фирмы для последующей передачи чиновнику Росприроднадзора 400 тысяч рублей. Его противоправные действия были пресечены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по региону", - говорится в сообщении регионального СУСК.В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).Отмечается, что адвокат уже является обвиняемым в организации превышения должностных полномочий, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Советнику руководителя Росприроднадзора предъявлено обвинение в получении взятки, он тоже арестован."В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и по вновь возбужденному уголовному делу. Расследование продолжается", - подчеркивается в сообщении.СУСК не называет фамилию советника руководителя Росприроднадзора, которому предназначалась взятка, но сообщал ранее, что по делу о взятке арестован бывший руководитель Росприроднадзора по ПФО, и.о. руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области.Как сообщается на сайте Росприроднадзора, исполняющим обязанности руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, советником руководителя Росприроднадзора России является Олег Кручинин, назначенный на эту должность в конце апреля 2020 года. До этого Кручинин возглавлял департамент Росприроднадзора по ПФО (с 30 января 2017 года), а затем - межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии (с октября 2019 года).По версии следствия, в период с февраля 2019 по ноябрь 2021 года обвиняемый, занимая руководящие должности в Росприроднадзоре, в Нижегородской области лично и при посредничестве других фигурантов по уголовному делу получал взятки за общее покровительство при осуществлении надзорных функций за деятельностью фирмы, осуществляющей деятельность с твердыми бытовыми отходами. Всего за указанный период обвиняемый незаконно получил 6,8 миллиона рублей, считает следствие.
https://radiosputnik.ria.ru/20211119/vzyatka-1759809701.html
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происшествия, нижегородская область, ульяновская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), следственный комитет россии (ск рф)
13:08 24.11.2021
 
Нижегородского адвоката задержали при получении взятки

Нижегородского адвоката задержали при получении взятки для передачи Росприроднадзору

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТабличка на здании Следственного комитета РФ в Москве
Табличка на здании Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Адвокат задержан в Нижнем Новгороде при получении взятки в размере 400 тысяч рублей для передачи советнику руководителя Росприроднадзора, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, с февраля 2019 по июль 2021 года в Нижегородской области подозреваемый неоднократно получал от руководителя фирмы, работающей в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, не менее 5,6 миллиона рублей и затем передавал их советнику руководителя Росприроднадзора.
"Вечером 15 ноября адвокат, находясь в поселке Новинки в Нижнем Новгороде, вновь получил от директора фирмы для последующей передачи чиновнику Росприроднадзора 400 тысяч рублей. Его противоправные действия были пресечены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по региону", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
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Отмечается, что адвокат уже является обвиняемым в организации превышения должностных полномочий, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Советнику руководителя Росприроднадзора предъявлено обвинение в получении взятки, он тоже арестован.
"В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и по вновь возбужденному уголовному делу. Расследование продолжается", - подчеркивается в сообщении.
СУСК не называет фамилию советника руководителя Росприроднадзора, которому предназначалась взятка, но сообщал ранее, что по делу о взятке арестован бывший руководитель Росприроднадзора по ПФО, и.о. руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области.
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Как сообщается на сайте Росприроднадзора, исполняющим обязанности руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, советником руководителя Росприроднадзора России является Олег Кручинин, назначенный на эту должность в конце апреля 2020 года. До этого Кручинин возглавлял департамент Росприроднадзора по ПФО (с 30 января 2017 года), а затем - межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии (с октября 2019 года).
По версии следствия, в период с февраля 2019 по ноябрь 2021 года обвиняемый, занимая руководящие должности в Росприроднадзоре, в Нижегородской области лично и при посредничестве других фигурантов по уголовному делу получал взятки за общее покровительство при осуществлении надзорных функций за деятельностью фирмы, осуществляющей деятельность с твердыми бытовыми отходами. Всего за указанный период обвиняемый незаконно получил 6,8 миллиона рублей, считает следствие.
 
ПроисшествияНижегородская областьУльяновская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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