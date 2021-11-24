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https://ria.ru/20211124/vuchich-1760492555.html
Вучич назвал предстоящую встречу с Путиным очень важной для Сербии
Вучич назвал предстоящую встречу с Путиным очень важной для Сербии - РИА Новости, 24.11.2021
Вучич назвал предстоящую встречу с Путиным очень важной для Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что планирует на предстоящей встрече просить российского лидера Владимира Путина пойти навстречу его... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:25
2021-11-24T14:40
сочи
сербия
в мире
природный газ
владимир путин
александр вучич
россия
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БЕЛГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что планирует на предстоящей встрече просить российского лидера Владимира Путина пойти навстречу его просьбам по цене на газ.В среду сербский лидер отправляется в Россию, где 25 ноября ожидается его встреча с российским коллегой в Сочи. Перед поездкой Вучич обратился к общественности и заявил, что переговоры по поставкам природного газа станут важнейшей темой встречи. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубических метров, контракт истекает в конце года."Сегодня сразу после этого обращения отправляюсь в Россию и завтра, ровно через 25 часов, будет встреча с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, и это наша 19-я встреча, если не ошибаюсь. Это очень важная встреча для Сербии. Хочу сказать, что будем разговаривать по всем ключевым политическим вопросам", - указал сербский лидер.По словам Вучича, ему интересны и вопросы Балканского региона. Он выразил уверенность, что сможет услышать от президента Путина, как тот видит ситуацию на всем европейском и азиатском континенте и отношения в мире и "как мы, малая страна с небольшим населением, найдем свою позицию в турбулентном мире и защитим свои интересы"."Россия для нас – четвертый по объему внешнеторговый партнер, уверен - есть много пространства для увеличения оборота с РФ. В первую очередь, согласована программа стратегического экономического российско-сербского сотрудничества на 2021-2026 годы в различных областях торгового оборота, и это мы долго готовили и, наконец, согласовали с российскими партнерами. Думаю, что это важно для нас, и во всяком случае это не неважно для Москвы", - указал Вучич."Мне не трудно сказать, что я очень волнуюсь. Я хорошо знаю Путина и не могу сказать "страх", мы всегда в хороших, дружеских отношениях, но конечно, это огромная ответственность за страну, и знаю, сколько это в деньгах значит для наших граждан", - сказал Вучич."Могу сказать, что буду бороться за интересы нашей страны и просить президента Путина пойти нам навстречу. А если бы я был на его месте, пошел бы себе навстречу, так как знаю, каковы будут мои просьбы и предложения – не уверен в этом. Поэтому такое волнение", - сказал сербский лидер.Глава торгпредства РФ в Сербии Андрей Хрипунов ранее сообщил РИА Новости, что Россия и Сербия активно рассматривают проект стратегического экономического сотрудничества на ближайшие пять лет, который близок к подписанию. По его словам, программа предусматривает конкретные направления сотрудничества и проекты в энергетике, промышленности, транспорте, инфраструктуре, новых технологиях и инновациях, космической отрасли, сельском хозяйстве, информационно-коммуникационных технологиях. Документ не только определяет направления стратегического экономического сотрудничества, но и конкретные проекты, к которым есть двусторонний интерес.
https://ria.ru/20211116/vuchich-1759383494.html
https://ria.ru/20211123/serbiya-1760277248.html
https://ria.ru/20211124/peregovory-1760498417.html
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сочи, сербия, в мире, природный газ, владимир путин, александр вучич, россия
12:25 24.11.2021 (обновлено: 14:40 24.11.2021)
 
Вучич назвал предстоящую встречу с Путиным очень важной для Сербии

Президент Сербии Вучич планирует попросить Путина пойти навстречу по ценам на газ

© REUTERS / Hannah McKay/PoolПрезидент Сербии Александр Вучич на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго
Президент Сербии Александр Вучич на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Hannah McKay/Pool
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БЕЛГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что планирует на предстоящей встрече просить российского лидера Владимира Путина пойти навстречу его просьбам по цене на газ.
В среду сербский лидер отправляется в Россию, где 25 ноября ожидается его встреча с российским коллегой в Сочи. Перед поездкой Вучич обратился к общественности и заявил, что переговоры по поставкам природного газа станут важнейшей темой встречи. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубических метров, контракт истекает в конце года.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 23:54
Вучич рассказал о своем предложении Путину по российскому газу
"Сегодня сразу после этого обращения отправляюсь в Россию и завтра, ровно через 25 часов, будет встреча с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, и это наша 19-я встреча, если не ошибаюсь. Это очень важная встреча для Сербии. Хочу сказать, что будем разговаривать по всем ключевым политическим вопросам", - указал сербский лидер.
По словам Вучича, ему интересны и вопросы Балканского региона. Он выразил уверенность, что сможет услышать от президента Путина, как тот видит ситуацию на всем европейском и азиатском континенте и отношения в мире и "как мы, малая страна с небольшим населением, найдем свою позицию в турбулентном мире и защитим свои интересы".
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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"Россия для нас – четвертый по объему внешнеторговый партнер, уверен - есть много пространства для увеличения оборота с РФ. В первую очередь, согласована программа стратегического экономического российско-сербского сотрудничества на 2021-2026 годы в различных областях торгового оборота, и это мы долго готовили и, наконец, согласовали с российскими партнерами. Думаю, что это важно для нас, и во всяком случае это не неважно для Москвы", - указал Вучич.
"Мне не трудно сказать, что я очень волнуюсь. Я хорошо знаю Путина и не могу сказать "страх", мы всегда в хороших, дружеских отношениях, но конечно, это огромная ответственность за страну, и знаю, сколько это в деньгах значит для наших граждан", - сказал Вучич.
"Цена газа имеет для нас решающее значение. Хочу гражданам объяснить, насколько и почему она важна. Если, например, у вас есть газ по цене 300 долларов за тысячу кубометров, а нам нужно 3 миллиарда кубометров в год, то если вместо 300 долларов мы получим цену по 500 долларов, которая все же лучше биржевой, то это 600 миллионов евро прямых потерь для нашей страны!" - заявил он журналистам и добавил, что косвенно это будет ущерб в миллиард долларов.
"Могу сказать, что буду бороться за интересы нашей страны и просить президента Путина пойти нам навстречу. А если бы я был на его месте, пошел бы себе навстречу, так как знаю, каковы будут мои просьбы и предложения – не уверен в этом. Поэтому такое волнение", - сказал сербский лидер.
Глава торгпредства РФ в Сербии Андрей Хрипунов ранее сообщил РИА Новости, что Россия и Сербия активно рассматривают проект стратегического экономического сотрудничества на ближайшие пять лет, который близок к подписанию. По его словам, программа предусматривает конкретные направления сотрудничества и проекты в энергетике, промышленности, транспорте, инфраструктуре, новых технологиях и инновациях, космической отрасли, сельском хозяйстве, информационно-коммуникационных технологиях. Документ не только определяет направления стратегического экономического сотрудничества, но и конкретные проекты, к которым есть двусторонний интерес.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
12:52
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Вучича в Сочи
 
СочиСербияВ миреПриродный газВладимир ПутинАлександр ВучичРоссия
 
 
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