https://ria.ru/20211124/vrachi-1760470619.html

В комитете по здравоохранению ГД поддержали обращение врачей к антиваксерам

В комитете по здравоохранению ГД поддержали обращение врачей к антиваксерам - РИА Новости, 24.11.2021

В комитете по здравоохранению ГД поддержали обращение врачей к антиваксерам

Замглавы комитета ГД по здравоохранению Сергей Леонов (ЛДПР) поддержал письмо врачей к антиваксерам, где тем предложили пройти по "красным зонам" больниц, по... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:45

2021-11-24T10:45

2021-11-24T10:45

распространение коронавируса

общество

госдума рф

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417808_0:79:2935:1729_1920x0_80_0_0_3176f7d01d436d1b09fe858366cd84b1.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Замглавы комитета ГД по здравоохранению Сергей Леонов (ЛДПР) поддержал письмо врачей к антиваксерам, где тем предложили пройти по "красным зонам" больниц, по его мнению, страдания людей могут помочь переубедить противников вакцинации."Поддерживаю гражданскую позицию врачей, их инициативу. Огромное количество способов уговорить антиваксеров было предпринято. Но доктора, как никто другой, знают болезнь и ее последствия. Публичные личности, к которым обращаются в письме, имеют большое влияние на людей, которые солидаризируются с их мнением… Не думаю, что кто-то из адресатов решится пойти в клиники: одно дело высказывать свою позицию, другое - видеть смерть и страдания. Думаю, если бы они пошли, 80% поменяли бы позицию", - заявил Леонов РИА Новости.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19 Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе. 2021-11-24T10:45 true PT1M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, сергей леонов