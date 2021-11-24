В комитете по здравоохранению ГД поддержали обращение врачей к антиваксерам
Замглавы комитета по здравоохранению Госдумы Леонов поддержал письмо врачей к антиваксерам
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Замглавы комитета ГД по здравоохранению Сергей Леонов (ЛДПР) поддержал письмо врачей к антиваксерам, где тем предложили пройти по "красным зонам" больниц, по его мнению, страдания людей могут помочь переубедить противников вакцинации.
"Поддерживаю гражданскую позицию врачей, их инициативу. Огромное количество способов уговорить антиваксеров было предпринято. Но доктора, как никто другой, знают болезнь и ее последствия. Публичные личности, к которым обращаются в письме, имеют большое влияние на людей, которые солидаризируются с их мнением… Не думаю, что кто-то из адресатов решится пойти в клиники: одно дело высказывать свою позицию, другое - видеть смерть и страдания. Думаю, если бы они пошли, 80% поменяли бы позицию", - заявил Леонов РИА Новости.
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.