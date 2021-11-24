Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211124/verifikatsiya-1760557706.html
"Авито" добавит возможность верификации пользователей через "Госуслуги"
"Авито" добавит возможность верификации пользователей через "Госуслуги" - РИА Новости, 24.11.2021
"Авито" добавит возможность верификации пользователей через "Госуслуги"
Сервис для размещения объявлений "Авито" добавит возможность верификации пользователей на платформе через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:37
2021-11-24T16:37
общество
новости компаний - экономика
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590978665_0:105:3071:1832_1920x0_80_0_0_0d26117ff36643739d848b13619517c0.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости/Прайм. Сервис для размещения объявлений "Авито" добавит возможность верификации пользователей на платформе через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг), говорится в сообщении компании."Авито" добавит возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на портал госуслуг. Для успешной верификации у пользователя должен быть подтвержденный тип учетной записи на портале госуслуг", - говорится в сообщении.После того, как пользователь успешно пройдет верификацию, в его профиле появится отметка о наличии подтвержденного аккаунта на "Госуслугах". "Авито" указывает, что верификация улучшит опыт дистанционного взаимодействия продавцов и покупателей, позволяя подтверждать, что продавцом является реальный человек, что увеличивает безопасность сделок."Авито" станет одной из первых компаний в России, которые реализуют следующий шаг Минцифры по интеграции с "Госуслугами". Этот проект поможет создать дополнительную защиту для всех клиентов "Авито", что очень важно в современной цифровой среде", - отметил директор "Авито" по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами Виктор Топадзе, слова которого приводятся в сообщении.Минцифры РФ ранее в среду сообщило, что в рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 года, возможность входа через ЕСИА в первую очередь стала доступна пользователям таких ресурсов, как hh.ru, "Авто.ру" и ЦИАН.Руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры РФ Александр Смирнов, которого цитировало министерство, указывал, что возможность подобной авторизации - первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий в интернете с использованием достоверной аутентификации через Единую систему идентификации и аутентификации.
https://ria.ru/20211012/avito-1754294553.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590978665_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c3fc461c9bd5bd9ce7b32510413916a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости компаний - экономика, технологии, россия
16:37 24.11.2021
 

"Авито" добавит возможность верификации пользователей через "Госуслуги"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип в офисе компании Avito в Москве
Логотип в офисе компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости/Прайм. Сервис для размещения объявлений "Авито" добавит возможность верификации пользователей на платформе через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг), говорится в сообщении компании.
"Авито" добавит возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на портал госуслуг. Для успешной верификации у пользователя должен быть подтвержденный тип учетной записи на портале госуслуг", - говорится в сообщении.
После того, как пользователь успешно пройдет верификацию, в его профиле появится отметка о наличии подтвержденного аккаунта на "Госуслугах". "Авито" указывает, что верификация улучшит опыт дистанционного взаимодействия продавцов и покупателей, позволяя подтверждать, что продавцом является реальный человек, что увеличивает безопасность сделок.
"Авито" станет одной из первых компаний в России, которые реализуют следующий шаг Минцифры по интеграции с "Госуслугами". Этот проект поможет создать дополнительную защиту для всех клиентов "Авито", что очень важно в современной цифровой среде", - отметил директор "Авито" по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами Виктор Топадзе, слова которого приводятся в сообщении.
Минцифры РФ ранее в среду сообщило, что в рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 года, возможность входа через ЕСИА в первую очередь стала доступна пользователям таких ресурсов, как hh.ru, "Авто.ру" и ЦИАН.
Руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры РФ Александр Смирнов, которого цитировало министерство, указывал, что возможность подобной авторизации - первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий в интернете с использованием достоверной аутентификации через Единую систему идентификации и аутентификации.
Офис компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 23:12
В компании "Авито" сообщили, что сервис работает в штатном режиме
 
ОбществоНовости компаний - ЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В России спроектировали стратолет для путешествий между континентами
03:23Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части России
03:23Россиянам посоветовали идеальное лакомство для похудения
03:15Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19
03:15Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее
03:12Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
03:08В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
Лента новостейМолния
В России спроектировали стратолет для путешествий между континентамиВильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части РоссииРоссиянам посоветовали идеальное лакомство для похуденияВрач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нееЭксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"