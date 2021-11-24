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"Авито" добавит возможность верификации пользователей через "Госуслуги"
"Авито" добавит возможность верификации пользователей через "Госуслуги" - РИА Новости, 24.11.2021
"Авито" добавит возможность верификации пользователей через "Госуслуги"
Сервис для размещения объявлений "Авито" добавит возможность верификации пользователей на платформе через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:37
2021-11-24T16:37
2021-11-24T16:37
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости/Прайм. Сервис для размещения объявлений "Авито" добавит возможность верификации пользователей на платформе через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг), говорится в сообщении компании."Авито" добавит возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на портал госуслуг. Для успешной верификации у пользователя должен быть подтвержденный тип учетной записи на портале госуслуг", - говорится в сообщении.После того, как пользователь успешно пройдет верификацию, в его профиле появится отметка о наличии подтвержденного аккаунта на "Госуслугах". "Авито" указывает, что верификация улучшит опыт дистанционного взаимодействия продавцов и покупателей, позволяя подтверждать, что продавцом является реальный человек, что увеличивает безопасность сделок."Авито" станет одной из первых компаний в России, которые реализуют следующий шаг Минцифры по интеграции с "Госуслугами". Этот проект поможет создать дополнительную защиту для всех клиентов "Авито", что очень важно в современной цифровой среде", - отметил директор "Авито" по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами Виктор Топадзе, слова которого приводятся в сообщении.Минцифры РФ ранее в среду сообщило, что в рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 года, возможность входа через ЕСИА в первую очередь стала доступна пользователям таких ресурсов, как hh.ru, "Авто.ру" и ЦИАН.Руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры РФ Александр Смирнов, которого цитировало министерство, указывал, что возможность подобной авторизации - первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий в интернете с использованием достоверной аутентификации через Единую систему идентификации и аутентификации.
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общество, новости компаний - экономика, технологии, россия
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости/Прайм. Сервис для размещения объявлений "Авито" добавит возможность верификации пользователей на платформе через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг), говорится в сообщении компании.
"Авито" добавит возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на портал госуслуг. Для успешной верификации у пользователя должен быть подтвержденный тип учетной записи на портале госуслуг", - говорится в сообщении.
После того, как пользователь успешно пройдет верификацию, в его профиле появится отметка о наличии подтвержденного аккаунта на "Госуслугах". "Авито" указывает, что верификация улучшит опыт дистанционного взаимодействия продавцов и покупателей, позволяя подтверждать, что продавцом является реальный человек, что увеличивает безопасность сделок.
"Авито" станет одной из первых компаний в России
, которые реализуют следующий шаг Минцифры по интеграции с "Госуслугами". Этот проект поможет создать дополнительную защиту для всех клиентов "Авито", что очень важно в современной цифровой среде", - отметил директор "Авито" по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами Виктор Топадзе, слова которого приводятся в сообщении.
Минцифры РФ ранее в среду сообщило, что в рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 года, возможность входа через ЕСИА в первую очередь стала доступна пользователям таких ресурсов, как hh.ru, "Авто.ру" и ЦИАН.
Руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры РФ Александр Смирнов, которого цитировало министерство, указывал, что возможность подобной авторизации - первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий в интернете с использованием достоверной аутентификации через Единую систему идентификации и аутентификации.