https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760616155.html

Главврач Вечорко обратился к противникам вакцинации

Главврач Вечорко обратился к противникам вакцинации - РИА Новости, 24.11.2021

Главврач Вечорко обратился к противникам вакцинации

Главврач московской больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко прокомментировал реакцию на открытое письмо врачей, подчеркнув, что только вакцинация... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T20:44

2021-11-24T20:44

2021-11-24T20:45

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Главврач московской больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко прокомментировал реакцию на открытое письмо врачей, подчеркнув, что только вакцинация может спасти миллионы жизней и остановить пандемию.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение.По словам Вечорко, медицинский персонал работает на пределе, но этого недостаточно, чтобы остановить пандемию. Он отметил, что именно это стало причиной обращения врачей к тем, кто "обладает влиянием на общество, чтобы и с их помощью ещё раз рассказать о том, что коронавирус – это по-настоящему серьёзно". Он подчеркнул, что коронавирус очень опасен, и справиться с ним может помочь только вакцинация."Мы врачи, мы лечим, и мы видим, что вакцина точно работает и спасает от смерти! Какие еще могут быть доказательства, когда ежедневно умирают пациенты, которые по каким-то причинам приняли решение не делать прививку?" - написал врач.Он отметил, что в обращении к врачи заявили о готовности показать, как болеют люди, "насколько тяжело, какому количеству жизненно необходим кислород, сколько из них лежит в прон-позиции и на ИВЛ и, если и этого будет недостаточно, показать патологоанатомическое отделение".В конце своего сообщения врач выразил надежду, что на приглашение откликнутся те, к кому оно было обращено."Многие его адресаты уже сказали, что не выступали против прививок, но тогда осталось дело за малым, поддержите нас врачей, обратитесь к своим читателем, подписчикам и слушателям. Сделайте это! Этим вы спасете тысячи жизней!" - подытожил Вечорко.

https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760594229.html

https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760562505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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