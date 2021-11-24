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Главврач Вечорко обратился к противникам вакцинации
Главврач Вечорко обратился к противникам вакцинации - РИА Новости, 24.11.2021
Главврач Вечорко обратился к противникам вакцинации
Главврач московской больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко прокомментировал реакцию на открытое письмо врачей, подчеркнув, что только вакцинация... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T20:44
2021-11-24T20:45
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
валерий вечорко
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Главврач московской больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко прокомментировал реакцию на открытое письмо врачей, подчеркнув, что только вакцинация может спасти миллионы жизней и остановить пандемию.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение.По словам Вечорко, медицинский персонал работает на пределе, но этого недостаточно, чтобы остановить пандемию. Он отметил, что именно это стало причиной обращения врачей к тем, кто "обладает влиянием на общество, чтобы и с их помощью ещё раз рассказать о том, что коронавирус – это по-настоящему серьёзно". Он подчеркнул, что коронавирус очень опасен, и справиться с ним может помочь только вакцинация."Мы врачи, мы лечим, и мы видим, что вакцина точно работает и спасает от смерти! Какие еще могут быть доказательства, когда ежедневно умирают пациенты, которые по каким-то причинам приняли решение не делать прививку?" - написал врач.Он отметил, что в обращении к врачи заявили о готовности показать, как болеют люди, "насколько тяжело, какому количеству жизненно необходим кислород, сколько из них лежит в прон-позиции и на ИВЛ и, если и этого будет недостаточно, показать патологоанатомическое отделение".В конце своего сообщения врач выразил надежду, что на приглашение откликнутся те, к кому оно было обращено."Многие его адресаты уже сказали, что не выступали против прививок, но тогда осталось дело за малым, поддержите нас врачей, обратитесь к своим читателем, подписчикам и слушателям. Сделайте это! Этим вы спасете тысячи жизней!" - подытожил Вечорко.
https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760594229.html
https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760562505.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко, вакцинация россиян от covid-19
20:44 24.11.2021 (обновлено: 20:45 24.11.2021)
 
Главврач Вечорко обратился к противникам вакцинации

Главврач Вечорко: только вакцинация от COVID-19 может спасти миллионы человеческих жизней

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Главврач московской больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко прокомментировал реакцию на открытое письмо врачей, подчеркнув, что только вакцинация может спасти миллионы жизней и остановить пандемию.
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение.
"Сегодня... гражданский мир пытается отгородиться и не замечать мира медицинского, все хотят жить, как прежде, до пандемии. Мы врачи-реалисты. Вот уже почти два года медицинские организации нашей... страны с небольшими перерывами работают в режиме инфекционного госпиталя... Уверен, после визита в "красную зону" вы поймёте, что только вакцинация может спасти миллионы жизней и остановить пандемию", - написал врач в своем Telegram-канале.
По словам Вечорко, медицинский персонал работает на пределе, но этого недостаточно, чтобы остановить пандемию. Он отметил, что именно это стало причиной обращения врачей к тем, кто "обладает влиянием на общество, чтобы и с их помощью ещё раз рассказать о том, что коронавирус – это по-настоящему серьёзно". Он подчеркнул, что коронавирус очень опасен, и справиться с ним может помочь только вакцинация.
"Мы врачи, мы лечим, и мы видим, что вакцина точно работает и спасает от смерти! Какие еще могут быть доказательства, когда ежедневно умирают пациенты, которые по каким-то причинам приняли решение не делать прививку?" - написал врач.
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Он отметил, что в обращении к врачи заявили о готовности показать, как болеют люди, "насколько тяжело, какому количеству жизненно необходим кислород, сколько из них лежит в прон-позиции и на ИВЛ и, если и этого будет недостаточно, показать патологоанатомическое отделение".
В конце своего сообщения врач выразил надежду, что на приглашение откликнутся те, к кому оно было обращено.
"Многие его адресаты уже сказали, что не выступали против прививок, но тогда осталось дело за малым, поддержите нас врачей, обратитесь к своим читателем, подписчикам и слушателям. Сделайте это! Этим вы спасете тысячи жизней!" - подытожил Вечорко.
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