https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760539777.html
Голикова рассказала, когда можно будет прививаться от COVID-19 раз в год
Голикова рассказала, когда можно будет прививаться от COVID-19 раз в год - РИА Новости, 24.11.2021
Голикова рассказала, когда можно будет прививаться от COVID-19 раз в год
Когда коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут, можно будет прививаться один раз в год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:35
2021-11-24T15:35
2021-11-24T15:35
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758930908_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_592b28a917730a7d666f972784aaf50e.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Когда коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут, можно будет прививаться один раз в год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В условиях, когда достигнуты показатели, устойчивые показатели коллективного иммунитета, которые мы себе обозначили, как 80% взрослого населения. Если они достигнуты, то тогда можно перейти на год", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20211124/immunitet-1760533935.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758930908_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_fc3a40445070f62cfb33abdb138823fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Голикова рассказала, когда можно будет прививаться от COVID-19 раз в год
Голикова: после достижения коллективного иммунитета можно прививаться от COVID раз в год