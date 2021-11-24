https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760539777.html

Голикова рассказала, когда можно будет прививаться от COVID-19 раз в год

Голикова рассказала, когда можно будет прививаться от COVID-19 раз в год - РИА Новости, 24.11.2021

Голикова рассказала, когда можно будет прививаться от COVID-19 раз в год

Когда коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут, можно будет прививаться один раз в год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:35

2021-11-24T15:35

2021-11-24T15:35

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Когда коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут, можно будет прививаться один раз в год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В условиях, когда достигнуты показатели, устойчивые показатели коллективного иммунитета, которые мы себе обозначили, как 80% взрослого населения. Если они достигнуты, то тогда можно перейти на год", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211124/immunitet-1760533935.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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