https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760536728.html

Путин рассказал о процессе вакцинации от COVID-19 в Вооруженных Силах

Путин рассказал о процессе вакцинации от COVID-19 в Вооруженных Силах - РИА Новости, 24.11.2021

Путин рассказал о процессе вакцинации от COVID-19 в Вооруженных Силах

Президент России Владимир Путин заявил, что в Вооруженных Силах с вакцинацией от коронавируса порядок, там проведена вакцинация и ревакцинация. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:25

2021-11-24T15:25

2021-11-24T15:43

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вакцинация россиян от covid-19

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Вооруженных Силах с вакцинацией от коронавируса порядок, там проведена вакцинация и ревакцинация."Для того, чтобы нам достичь общего нужного уровня иммунной защиты, иммунитета, нужно первую фазу пройти, вакцинацию с тем, чтобы своевременно приступить к ревакцинации, тогда у нас люди будут защищены. Так, как это у нас сейчас имеет место быть в Вооруженных Силах. Там у нас порядок, люди здоровые, конечно, молодые, как правило, но процедура вакцинации и ревакцинации проведена, люди чувствуют себя уверенно, работают, несут службу", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции."Кстати говоря, в других военных организациях, я просто это знаю по докладам, на первом этапе, несмотря на то, что люди молодые, здоровые, вроде бы, проблемы с COVID были, были, к сожалению, потери среди личного состава от этой болезни. Но после того, как эту горькую стадию ознакомления с болезнью прошли, наладили вакцинацию, ревакцинацию, ситуация нормализовалась во всей военной организации государства", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211107/vaktsinatsiya-1757948473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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